https://ria.ru/20250526/dan-2019145762.html

СМИ: депутаты повернулись спиной к Дану во время его инаугурации

СМИ: депутаты повернулись спиной к Дану во время его инаугурации - РИА Новости, 26.05.2025

СМИ: депутаты повернулись спиной к Дану во время его инаугурации

Депутаты партий "S.O.S. Румыния" (SOS) и "Партии Молодых людей" (POT) во время инаугурации Никушора Дана в качестве президента, развернулись к нему спиной,... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T16:41:00+03:00

2025-05-26T16:41:00+03:00

2025-05-26T16:42:00+03:00

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президентские выборы в румынии — 2025

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КИШИНЕВ, 26 мая - РИА Новости. Депутаты партий "S.O.S. Румыния" (SOS) и "Партии Молодых людей" (POT) во время инаугурации Никушора Дана в качестве президента, развернулись к нему спиной, сообщает портал Observator News. В понедельник Дан принес присягу в качестве главы Румынии, при этом партия "Альянс объединения румын" (AUR) объявила о бойкоте церемонии инаугурации, обвинив власти в фальсификации выборов и внешнем вмешательстве. "В то время как депутаты AUR отсутствовали на торжественном заседании в парламенте, обвиняя всех в "национальной измене" и "мошеннических выборах", депутаты POT и SOS, присутствовавшие на объединенном пленарном заседании, отвернулись, когда председатель Конституционного суда Мариан Енаке представил решение КС о подтверждении мандата Никушора Дана после президентских выборов", - сообщает портал. Также журналисты отмечают, что сенатор POT Ливиу-Юлиан Фодока крикнул: "Пусть вам будет стыдно". Новый президент Дан должен провести консультации с парламентскими партиями для назначения премьер-министра и формирования кабинета министров. В румынской политической системе для утверждения правительства требуется вотум доверия парламента. Бойкот AUR может затруднить этот процесс, особенно если к протесту присоединятся другие оппозиционные силы. Бойкот инаугурации со стороны AUR подчёркивает продолжающееся напряжение в румынской политике и усиливающееся противостояние между проевропейскими силами и националистической оппозицией. Лидер партии Джордже Симион проиграл во втором туре президентских выборов 18 мая, набрав 46,4% голосов против 53,6% у Дана.

https://ria.ru/20250523/durov-2018577233.html

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в мире, румыния, никушор дан, джордже симион, президентские выборы в румынии — 2025