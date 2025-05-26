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Очевидцы наезда автомобиля на болельщиков в Ливерпуле рассказали о драке
Очевидцы наезда автомобиля на болельщиков в Ливерпуле рассказали о драке - РИА Новости, 26.05.2025
Очевидцы наезда автомобиля на болельщиков в Ливерпуле рассказали о драке
Очевидцы наезда автомобиля на болельщиков в Ливерпуле сообщили о "набросившейся" на водителя толпе и стычке с полицией. РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T22:58:00+03:00
2025-05-26T22:58:00+03:00
2025-05-26T22:58:00+03:00
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ЛОНДОН, 26 мая - РИА Новости. Очевидцы наезда автомобиля на болельщиков в Ливерпуле сообщили о "набросившейся" на водителя толпе и стычке с полицией. "Мы выглянули в окно и увидели, что машина наехала на людей. Затем люди бросились на водителя и попытались разбить машину. Полиция делала все, чтобы заблокировать путь и оттолкнуть людей", - заявила местная жительница телеканалу Sky News. Ранее полиция сообщила, что автомобиль наехал на толпу людей в Ливерпуле, отмечавших победу одноименного футбольного клуба в Премьер-лиге. Наезд совершил 53-летний белый британец, который был задержан.
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Наезд автомобиля на толпу в Ливерпуле
Наезд автомобиля на толпу в Ливерпуле
2025-05-26T22:58
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в мире, ливерпуль, великобритания
В мире, Ливерпуль, Великобритания
Очевидцы наезда автомобиля на болельщиков в Ливерпуле рассказали о драке
Очевидцы наезда машины на болельщиков в Ливерпуле сообщили о стычке с полицией