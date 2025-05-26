https://ria.ru/20250526/chp-2019220015.html
В Ливерпуле автомобиль въехал в пешеходов
В Ливерпуле автомобиль въехал в пешеходов - РИА Новости, 26.05.2025
В Ливерпуле автомобиль въехал в пешеходов
В Ливерпуле автомобиль наехал на пешеходов, сообщила полиция Мерсисайда в соцсети X. РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T21:20:00+03:00
2025-05-26T21:20:00+03:00
2025-05-26T23:26:00+03:00
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ЛОНДОН, 26 мая — РИА Новости. В Ливерпуле автомобиль наехал на пешеходов, сообщила полиция Мерсисайда в соцсети X."В настоящее время мы реагируем на сообщения о дорожно-транспортном прошествии в центре Ливерпуля. <...> Автомобиль совершил наезд на пешеходов на Уотер-стрит. Автомобиль остановлен на месте происшествия, водитель был задержан", — говорится в заявлении.Чуть позднее местная полиция уточнила, что виновник происшествия — 53-летний британец, который въехал в толпу людей, отмечавших победу футбольного клуба "Ливерпуль" в Премьер-лиге.Газета The Guardian сообщила, что некоторые из пострадавших в результате ЧП находятся в критическом состоянии. По данным издания, к расследованию инцидента подключилось контртеррористическое подразделение полиции. На фотографиях с места, опубликованных городскими СМИ, видно большое количество силовиков и спасателей, территория оцеплена. Как пишет газета Liverpool Echo, там приземлился вертолет скорой помощи.Премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил, что его поставили в известность о случившемся. "События в Ливерпуле ужасны — мои мысли со всеми пострадавшими", — написал он в соцсети X.Политик также поблагодарил полицию и аварийно-спасательные службы за оперативную реакцию.
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Наезд автомобиля на толпу в Ливерпуле
Наезд автомобиля на толпу в Ливерпуле
2025-05-26T21:20
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ливерпуль, в мире, мерсисайд, великобритания, кир стармер
Ливерпуль, В мире, Мерсисайд, Великобритания, Кир Стармер
В Ливерпуле автомобиль въехал в пешеходов
В Ливерпуле автомобиль наехал на толпу пешеходов, водителя задержали