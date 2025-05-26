https://ria.ru/20250526/chp-2019199789.html

В Ростове-на-Дону из-за сильного ветра пострадали две женщины

В Ростове-на-Дону из-за сильного ветра пострадали две женщины - РИА Новости, 26.05.2025

В Ростове-на-Дону из-за сильного ветра пострадали две женщины

Сильный ветер повалил деревья в Ростове-на-Дону, две женщины госпитализированы, сообщил глава города Александр Скрябин. РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T19:45:00+03:00

2025-05-26T19:45:00+03:00

2025-05-26T19:45:00+03:00

происшествия

жкх

ростов-на-дону

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 мая - РИА Новости. Сильный ветер повалил деревья в Ростове-на-Дону, две женщины госпитализированы, сообщил глава города Александр Скрябин. По его информации, из-за сильных порывов ветра в понедельник зафиксировано 24 происшествия, в том числе падение деревьев и аварийных конструкций. "К сожалению, не обошлось без травм: в результате падения деревьев на территории Первомайского и Октябрьского районов травмированы две женщины. Они были оперативно доставлены в БСМП для оказания медицинской помощи", - написал он в Telegram. По данным синоптиков, усиление ветра продолжится и во вторник. Порывы будут достигать 21 м/с.

https://ria.ru/20250519/konflikt-2017753126.html

ростов-на-дону

октябрьский район

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происшествия, жкх, ростов-на-дону, октябрьский район, александр скрябин, telegram