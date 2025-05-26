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В Ростове-на-Дону из-за сильного ветра пострадали две женщины
В Ростове-на-Дону из-за сильного ветра пострадали две женщины - РИА Новости, 26.05.2025
В Ростове-на-Дону из-за сильного ветра пострадали две женщины
Сильный ветер повалил деревья в Ростове-на-Дону, две женщины госпитализированы, сообщил глава города Александр Скрябин. РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T19:45:00+03:00
2025-05-26T19:45:00+03:00
2025-05-26T19:45:00+03:00
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 мая - РИА Новости. Сильный ветер повалил деревья в Ростове-на-Дону, две женщины госпитализированы, сообщил глава города Александр Скрябин. По его информации, из-за сильных порывов ветра в понедельник зафиксировано 24 происшествия, в том числе падение деревьев и аварийных конструкций. "К сожалению, не обошлось без травм: в результате падения деревьев на территории Первомайского и Октябрьского районов травмированы две женщины. Они были оперативно доставлены в БСМП для оказания медицинской помощи", - написал он в Telegram. По данным синоптиков, усиление ветра продолжится и во вторник. Порывы будут достигать 21 м/с.
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Происшествия, ЖКХ, Ростов-на-Дону, Октябрьский район, Александр Скрябин, Telegram
В Ростове-на-Дону из-за сильного ветра пострадали две женщины
В Ростове-на-Дону сильный ветер повалил деревья, две женщины госпитализированы