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В Кремле отреагировали на подозрения Британии в адрес России - РИА Новости, 26.05.2025
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12:43 26.05.2025
https://ria.ru/20250526/britaniya-2019086694.html
В Кремле отреагировали на подозрения Британии в адрес России
В Кремле отреагировали на подозрения Британии в адрес России - РИА Новости, 26.05.2025
В Кремле отреагировали на подозрения Британии в адрес России
Подозрения Британии в адрес России, как правило, являются беспочвенными и нередко смехотворными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T12:43:00+03:00
2025-05-26T12:43:00+03:00
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Подозрения Британии в адрес России, как правило, являются беспочвенными и нередко смехотворными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Как правило, все эти подозрения (Лондона в адрес России - ред.) являются беспочвенными, бездоказательными и нередко смехотворными", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, как отреагировали в Кремле на подозрения Лондона в поджоге дома премьера Британии Кира Стармера. Ранее газета Financial Times со ссылкой на неназванные высокопоставленные источники британского правительства сообщила, что власти Великобритании расследуют, могла ли Россия быть вовлечена в поджогах недвижимости премьер-министра страны Кира Стармера. Пожар в доме британского премьера произошел 12 мая. В результате была повреждена входная дверь здания. Дом премьера, в котором он жил почти 20 лет до переезда на Даунинг-стрит, находится на Каунтесс-роуд на севере Лондона. СМИ сообщали, что сейчас Стармер сдает свой дом в аренду.
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в мире, россия, лондон, великобритания, кир стармер, дмитрий песков
В мире, Россия, Лондон, Великобритания, Кир Стармер, Дмитрий Песков
В Кремле отреагировали на подозрения Британии в адрес России

Песков назвал подозрения Лондона в адрес Москвы беспочвенными и смехотворными

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Подозрения Британии в адрес России, как правило, являются беспочвенными и нередко смехотворными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Как правило, все эти подозрения (Лондона в адрес России - ред.) являются беспочвенными, бездоказательными и нередко смехотворными", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, как отреагировали в Кремле на подозрения Лондона в поджоге дома премьера Британии Кира Стармера.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на неназванные высокопоставленные источники британского правительства сообщила, что власти Великобритании расследуют, могла ли Россия быть вовлечена в поджогах недвижимости премьер-министра страны Кира Стармера.
Пожар в доме британского премьера произошел 12 мая. В результате была повреждена входная дверь здания. Дом премьера, в котором он жил почти 20 лет до переезда на Даунинг-стрит, находится на Каунтесс-роуд на севере Лондона. СМИ сообщали, что сейчас Стармер сдает свой дом в аренду.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
Ход Британии против России вызвал недоумение на Западе
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В миреРоссияЛондонВеликобританияКир СтармерДмитрий Песков
 
 
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