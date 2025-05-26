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В Кремле отреагировали на подозрения Британии в адрес России
В Кремле отреагировали на подозрения Британии в адрес России - РИА Новости, 26.05.2025
В Кремле отреагировали на подозрения Британии в адрес России
Подозрения Британии в адрес России, как правило, являются беспочвенными и нередко смехотворными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T12:43:00+03:00
2025-05-26T12:43:00+03:00
2025-05-26T12:43:00+03:00
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Подозрения Британии в адрес России, как правило, являются беспочвенными и нередко смехотворными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Как правило, все эти подозрения (Лондона в адрес России - ред.) являются беспочвенными, бездоказательными и нередко смехотворными", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, как отреагировали в Кремле на подозрения Лондона в поджоге дома премьера Британии Кира Стармера. Ранее газета Financial Times со ссылкой на неназванные высокопоставленные источники британского правительства сообщила, что власти Великобритании расследуют, могла ли Россия быть вовлечена в поджогах недвижимости премьер-министра страны Кира Стармера. Пожар в доме британского премьера произошел 12 мая. В результате была повреждена входная дверь здания. Дом премьера, в котором он жил почти 20 лет до переезда на Даунинг-стрит, находится на Каунтесс-роуд на севере Лондона. СМИ сообщали, что сейчас Стармер сдает свой дом в аренду.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, лондон, великобритания, кир стармер, дмитрий песков
В мире, Россия, Лондон, Великобритания, Кир Стармер, Дмитрий Песков
В Кремле отреагировали на подозрения Британии в адрес России
Песков назвал подозрения Лондона в адрес Москвы беспочвенными и смехотворными