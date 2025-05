https://ria.ru/20250526/britaniya-2019027985.html

В Британии испугались ударов по Украине с применением тысячи БПЛА

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Рост производства беспилотников типа "Герань" в России может привести к ударам по Украине с использованием до тысячи БПЛА, утверждает британское издание The Economist со ссылкой на источники."Россия планирует увеличить производство беспилотников до 500 в день, это предполагает, что атаки роями по тысяче штук могут стать реальностью", — говорится в публикации.Главной проблемой Украины становится количество российских дронов, с которым не справляются системы ПВО, подчеркивает издание."Даже если Украине удастся вдруг стабилизировать линию фронта на востоке, трудности с защитой неба только возрастут", — пишет автор.По его словам, Россия находит все больше и больше способов прорваться через украинскую ПВО, которая сталкивается с растущими трудностями из-за нехватки ракет-перехватчиков, меняющейся тактики противника и недружественной политики США.На прошлой неделе американская газета The Washington Post сообщила, российские войска используют беспилотники для уничтожения украинской техники и контроля ключевых логистических маршрутов, что способствовало "недавнему болезненному отступлению ВСУ" из Курской области.Как отмечала The Times, Россия обогнала Киев в производстве и использовании FPV-беспилотников средней дальности и их оптоволоконных модификаций, изменивших облик всей линии фронта.

2025

