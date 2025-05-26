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В Британии испугались ударов по Украине с применением тысячи БПЛА - РИА Новости, 26.05.2025
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01:19 26.05.2025 (обновлено: 09:44 26.05.2025)
https://ria.ru/20250526/britaniya-2019027985.html
В Британии испугались ударов по Украине с применением тысячи БПЛА
В Британии испугались ударов по Украине с применением тысячи БПЛА - РИА Новости, 26.05.2025
В Британии испугались ударов по Украине с применением тысячи БПЛА
Рост производства беспилотников типа "Герань" в России может привести к ударам по Украине с использованием до тысячи БПЛА, утверждает британское издание The... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T01:19:00+03:00
2025-05-26T09:44:00+03:00
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Рост производства беспилотников типа "Герань" в России может привести к ударам по Украине с использованием до тысячи БПЛА, утверждает британское издание The Economist со ссылкой на источники."Россия планирует увеличить производство беспилотников до 500 в день, это предполагает, что атаки роями по тысяче штук могут стать реальностью", — говорится в публикации.Главной проблемой Украины становится количество российских дронов, с которым не справляются системы ПВО, подчеркивает издание."Даже если Украине удастся вдруг стабилизировать линию фронта на востоке, трудности с защитой неба только возрастут", — пишет автор.По его словам, Россия находит все больше и больше способов прорваться через украинскую ПВО, которая сталкивается с растущими трудностями из-за нехватки ракет-перехватчиков, меняющейся тактики противника и недружественной политики США.На прошлой неделе американская газета The Washington Post сообщила, российские войска используют беспилотники для уничтожения украинской техники и контроля ключевых логистических маршрутов, что способствовало "недавнему болезненному отступлению ВСУ" из Курской области.Как отмечала The Times, Россия обогнала Киев в производстве и использовании FPV-беспилотников средней дальности и их оптоволоконных модификаций, изменивших облик всей линии фронта.
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в мире, украина, россия, сша, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, США, Вооруженные силы Украины
В Британии испугались ударов по Украине с применением тысячи БПЛА

The Economist: Россия сможет наносить удары по Украине с применением тысячи БПЛА

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaРабота ПВО в Киеве
Работа ПВО в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Работа ПВО в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Рост производства беспилотников типа "Герань" в России может привести к ударам по Украине с использованием до тысячи БПЛА, утверждает британское издание The Economist со ссылкой на источники.
"Россия планирует увеличить производство беспилотников до 500 в день, это предполагает, что атаки роями по тысяче штук могут стать реальностью", — говорится в публикации.
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Главной проблемой Украины становится количество российских дронов, с которым не справляются системы ПВО, подчеркивает издание.
"Даже если Украине удастся вдруг стабилизировать линию фронта на востоке, трудности с защитой неба только возрастут", — пишет автор.
По его словам, Россия находит все больше и больше способов прорваться через украинскую ПВО, которая сталкивается с растущими трудностями из-за нехватки ракет-перехватчиков, меняющейся тактики противника и недружественной политики США.
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На прошлой неделе американская газета The Washington Post сообщила, российские войска используют беспилотники для уничтожения украинской техники и контроля ключевых логистических маршрутов, что способствовало "недавнему болезненному отступлению ВСУ" из Курской области.
Как отмечала The Times, Россия обогнала Киев в производстве и использовании FPV-беспилотников средней дальности и их оптоволоконных модификаций, изменивших облик всей линии фронта.
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