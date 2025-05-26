https://ria.ru/20250526/britaniya-2019027985.html
В Британии испугались ударов по Украине с применением тысячи БПЛА
В Британии испугались ударов по Украине с применением тысячи БПЛА - РИА Новости, 26.05.2025
В Британии испугались ударов по Украине с применением тысячи БПЛА
Рост производства беспилотников типа "Герань" в России может привести к ударам по Украине с использованием до тысячи БПЛА, утверждает британское издание The... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T01:19:00+03:00
2025-05-26T01:19:00+03:00
2025-05-26T09:44:00+03:00
в мире
украина
россия
сша
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1e/1874987609_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_a5589ee44fda12eb2b684feb1b3273fa.jpg
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Рост производства беспилотников типа "Герань" в России может привести к ударам по Украине с использованием до тысячи БПЛА, утверждает британское издание The Economist со ссылкой на источники."Россия планирует увеличить производство беспилотников до 500 в день, это предполагает, что атаки роями по тысяче штук могут стать реальностью", — говорится в публикации.Главной проблемой Украины становится количество российских дронов, с которым не справляются системы ПВО, подчеркивает издание."Даже если Украине удастся вдруг стабилизировать линию фронта на востоке, трудности с защитой неба только возрастут", — пишет автор.По его словам, Россия находит все больше и больше способов прорваться через украинскую ПВО, которая сталкивается с растущими трудностями из-за нехватки ракет-перехватчиков, меняющейся тактики противника и недружественной политики США.На прошлой неделе американская газета The Washington Post сообщила, российские войска используют беспилотники для уничтожения украинской техники и контроля ключевых логистических маршрутов, что способствовало "недавнему болезненному отступлению ВСУ" из Курской области.Как отмечала The Times, Россия обогнала Киев в производстве и использовании FPV-беспилотников средней дальности и их оптоволоконных модификаций, изменивших облик всей линии фронта.
https://ria.ru/20250526/trevoga-2019027709.html
https://ria.ru/20250525/zapad-2018930237.html
https://ria.ru/20250524/sudno-2018868471.html
украина
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1e/1874987609_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_2b55599dd532d6305458b54985997767.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, сша, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, США, Вооруженные силы Украины
В Британии испугались ударов по Украине с применением тысячи БПЛА
The Economist: Россия сможет наносить удары по Украине с применением тысячи БПЛА