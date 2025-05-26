https://ria.ru/20250526/britaniya-2019027106.html

СМИ: Британия приступила к ренационализации железных дорог

СМИ: Британия приступила к ренационализации железных дорог - РИА Новости, 26.05.2025

СМИ: Британия приступила к ренационализации железных дорог

Британия приступила к ренационализации железных дорог, сообщает телеканал ITV. РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T01:03:00+03:00

2025-05-26T01:03:00+03:00

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Британия приступила к ренационализации железных дорог, сообщает телеканал ITV. Лейбористская партия, ещё находясь в оппозиции, заявила о планах национализировать железные дороги в случае прихода к власти. Сразу после победы на выборах в июле лейбористы сообщили о намерении сделать это "как можно скорее". Железные дороги в Британии были приватизированы в 1990-х годах. "Ренационализация железнодорожных услуг началась", - указывает телеканал. По данным телеканала, первой была национализирована компания South Western Railway, за ней должны последовать другие. В конце 2024 года британские власти заявили, что ожидают национализацию всех железных дорог страны в течение трёх лет.

https://ria.ru/20250524/stenli-2018811196.html

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