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СМИ: Британия приступила к ренационализации железных дорог
СМИ: Британия приступила к ренационализации железных дорог - РИА Новости, 26.05.2025
СМИ: Британия приступила к ренационализации железных дорог
Британия приступила к ренационализации железных дорог, сообщает телеканал ITV. РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T01:03:00+03:00
2025-05-26T01:03:00+03:00
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Британия приступила к ренационализации железных дорог, сообщает телеканал ITV. Лейбористская партия, ещё находясь в оппозиции, заявила о планах национализировать железные дороги в случае прихода к власти. Сразу после победы на выборах в июле лейбористы сообщили о намерении сделать это "как можно скорее". Железные дороги в Британии были приватизированы в 1990-х годах. "Ренационализация железнодорожных услуг началась", - указывает телеканал. По данным телеканала, первой была национализирована компания South Western Railway, за ней должны последовать другие. В конце 2024 года британские власти заявили, что ожидают национализацию всех железных дорог страны в течение трёх лет.
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в мире, великобритания
СМИ: Британия приступила к ренационализации железных дорог
ITV: Британия начала ренационализацию сети железных дорог
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости.
Британия приступила к ренационализации железных дорог, сообщает телеканал ITV
.
Лейбористская партия, ещё находясь в оппозиции, заявила о планах национализировать железные дороги в случае прихода к власти. Сразу после победы на выборах в июле лейбористы сообщили о намерении сделать это "как можно скорее". Железные дороги в Британии были приватизированы в 1990-х годах.
"Ренационализация железнодорожных услуг началась", - указывает телеканал.
По данным телеканала, первой была национализирована компания South Western Railway, за ней должны последовать другие.
В конце 2024 года британские власти заявили, что ожидают национализацию всех железных дорог страны в течение трёх лет.