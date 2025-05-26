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Силы ПВО сбили 23 беспилотника над территорией России

Силы ПВО сбили 23 беспилотника над территорией России - РИА Новости, 26.05.2025

Силы ПВО сбили 23 беспилотника над территорией России

Дежурные средства российской ПВО вечером 26 мая сбили 23 украинских беспилотника над Орловской, Брянской, Тульской и Курской областями, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T20:18:00+03:00

2025-05-26T20:18:00+03:00

2025-05-26T20:23:00+03:00

россия

курская область

брянская область

тульская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО вечером 26 мая сбили 23 украинских беспилотника над Орловской, Брянской, Тульской и Курской областями, сообщили в Минобороны РФ."26 мая т.г. в период с 17.00 до 20.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: по семь БПЛА – над территориями Орловской и Брянской областей, шесть БПЛА – над территорией Тульской области и три БПЛА –над территорией Курской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250525/tula-2018932020.html

россия

курская область

брянская область

тульская область

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россия, курская область, брянская область, тульская область, министерство обороны рф (минобороны рф)