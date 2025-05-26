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Силы ПВО сбили 23 беспилотника над территорией России - РИА Новости, 26.05.2025
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20:18 26.05.2025 (обновлено: 20:23 26.05.2025)
https://ria.ru/20250526/bpla-2019207898.html
Силы ПВО сбили 23 беспилотника над территорией России
Силы ПВО сбили 23 беспилотника над территорией России - РИА Новости, 26.05.2025
Силы ПВО сбили 23 беспилотника над территорией России
Дежурные средства российской ПВО вечером 26 мая сбили 23 украинских беспилотника над Орловской, Брянской, Тульской и Курской областями, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 26.05.2025
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2025-05-26T20:23:00+03:00
россия
курская область
брянская область
тульская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО вечером 26 мая сбили 23 украинских беспилотника над Орловской, Брянской, Тульской и Курской областями, сообщили в Минобороны РФ."26 мая т.г. в период с 17.00 до 20.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: по семь БПЛА – над территориями Орловской и Брянской областей, шесть БПЛА – над территорией Тульской области и три БПЛА –над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
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россия
курская область
брянская область
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россия, курская область, брянская область, тульская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Курская область, Брянская область, Тульская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Силы ПВО сбили 23 беспилотника над территорией России

Минобороны: средства ПВО сбили 23 беспилотника ВСУ над территорией России

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт
Командный пункт - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО вечером 26 мая сбили 23 украинских беспилотника над Орловской, Брянской, Тульской и Курской областями, сообщили в Минобороны РФ.
"26 мая т.г. в период с 17.00 до 20.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: по семь БПЛА – над территориями Орловской и Брянской областей, шесть БПЛА – над территорией Тульской области и три БПЛА –над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
Последствия падения беспилотника во дворе жилого дома в Туле - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
В Туле беспилотник упал во дворе многоквартирного дома
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РоссияКурская областьБрянская областьТульская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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