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ПВО сбила пять беспилотников, летевших на Москву - РИА Новости, 26.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:03 26.05.2025 (обновлено: 17:35 26.05.2025)
https://ria.ru/20250526/bpla-2019153785.html
ПВО сбила пять беспилотников, летевших на Москву
ПВО сбила пять беспилотников, летевших на Москву - РИА Новости, 26.05.2025
ПВО сбила пять беспилотников, летевших на Москву
Российские военные отразили атаку пяти дронов ВСУ на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T17:03:00+03:00
2025-05-26T17:35:00+03:00
москва
специальная военная операция на украине
сергей собянин
происшествия
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Российские военные отразили атаку пяти дронов ВСУ на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале."Силами ПВО Минобороны отражена атака четырех вражеских беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", — написал он.Несколько минут спустя Собянин рассказал еще об одном сбитом БПЛА, летевшем в сторону города.В последние дни ВСУ усилили атаки беспилотников по территории России, в том числе по столице. По данным Минобороны, за минувшую ночь ПВО сбила почти сто дронов над более чем десятью регионами.Всего за прошлые сутки над страной уничтожили 148 украинских БПЛА.
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москва, сергей собянин, происшествия, россия, вооруженные силы украины
Москва, Специальная военная операция на Украине, Сергей Собянин, Происшествия, Россия, Вооруженные силы Украины
ПВО сбила пять беспилотников, летевших на Москву

Собянин: силы ПВО сбили пять беспилотников ВСУ, летевших на Москву

© РИА Новости / Артем Житенев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в командном пункте
Военнослужащий в командном пункте - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© РИА Новости / Артем Житенев
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Российские военные отразили атаку пяти дронов ВСУ на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.
"Силами ПВО Минобороны отражена атака четырех вражеских беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", — написал он.
Несколько минут спустя Собянин рассказал еще об одном сбитом БПЛА, летевшем в сторону города.
В последние дни ВСУ усилили атаки беспилотников по территории России, в том числе по столице. По данным Минобороны, за минувшую ночь ПВО сбила почти сто дронов над более чем десятью регионами.
Всего за прошлые сутки над страной уничтожили 148 украинских БПЛА.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеМоскваСергей СобянинПроисшествияРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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