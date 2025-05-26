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ПВО сбила пять беспилотников, летевших на Москву

ПВО сбила пять беспилотников, летевших на Москву - РИА Новости, 26.05.2025

ПВО сбила пять беспилотников, летевших на Москву

Российские военные отразили атаку пяти дронов ВСУ на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T17:03:00+03:00

2025-05-26T17:03:00+03:00

2025-05-26T17:35:00+03:00

москва

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сергей собянин

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Российские военные отразили атаку пяти дронов ВСУ на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале."Силами ПВО Минобороны отражена атака четырех вражеских беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", — написал он.Несколько минут спустя Собянин рассказал еще об одном сбитом БПЛА, летевшем в сторону города.В последние дни ВСУ усилили атаки беспилотников по территории России, в том числе по столице. По данным Минобороны, за минувшую ночь ПВО сбила почти сто дронов над более чем десятью регионами.Всего за прошлые сутки над страной уничтожили 148 украинских БПЛА.

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москва, сергей собянин, происшествия, россия, вооруженные силы украины