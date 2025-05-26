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Над Курской и Тульской областями сбили семь беспилотников
Над Курской и Тульской областями сбили семь беспилотников - РИА Новости, 26.05.2025
Над Курской и Тульской областями сбили семь беспилотников
Дежурные средства российской ПВО уничтожили днём в понедельник семь украинских беспилотников над Курской и Тульской областями, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T14:13:00+03:00
2025-05-26T14:13:00+03:00
2025-05-26T14:15:00+03:00
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили днём в понедельник семь украинских беспилотников над Курской и Тульской областями, сообщили в Минобороны РФ."26 мая т.г. в период с 12.30 до 14.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: четыре БПЛА – над территорией Курской области и три БПЛА – над территорией Тульской области", - говорится в сообщении.
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курская область, россия, тульская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Курская область, Россия, Специальная военная операция на Украине, Тульская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Курской и Тульской областями сбили семь беспилотников
Минобороны: средства ПВО сбили семь дронов ВСУ над Курской и Тульской областями