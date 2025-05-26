Рейтинг@Mail.ru
Над Курской и Тульской областями сбили семь беспилотников - РИА Новости, 26.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:13 26.05.2025 (обновлено: 14:15 26.05.2025)
https://ria.ru/20250526/bpla-2019104449.html
Над Курской и Тульской областями сбили семь беспилотников
Над Курской и Тульской областями сбили семь беспилотников - РИА Новости, 26.05.2025
Над Курской и Тульской областями сбили семь беспилотников
Дежурные средства российской ПВО уничтожили днём в понедельник семь украинских беспилотников над Курской и Тульской областями, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T14:13:00+03:00
2025-05-26T14:15:00+03:00
курская область
россия
специальная военная операция на украине
тульская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_4f0bf63bff0fe94023f7b5113248919c.jpg
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили днём в понедельник семь украинских беспилотников над Курской и Тульской областями, сообщили в Минобороны РФ."26 мая т.г. в период с 12.30 до 14.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: четыре БПЛА – над территорией Курской области и три БПЛА – над территорией Тульской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250526/bespilotniki-2019048116.html
курская область
россия
тульская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_295:0:3026:2048_1920x0_80_0_0_5b65fee475b84bc3232f74a5d83ce9a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, россия, тульская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Курская область, Россия, Специальная военная операция на Украине, Тульская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Курской и Тульской областями сбили семь беспилотников

Минобороны: средства ПВО сбили семь дронов ВСУ над Курской и Тульской областями

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт
Командный пункт - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Командный пункт. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили днём в понедельник семь украинских беспилотников над Курской и Тульской областями, сообщили в Минобороны РФ.
"26 мая т.г. в период с 12.30 до 14.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: четыре БПЛА – над территорией Курской области и три БПЛА – над территорией Тульской области", - говорится в сообщении.
Вид на Рязань - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
Рязанский губернатор рассказал о последствиях атаки беспилотников
Вчера, 09:08
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияТульская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала