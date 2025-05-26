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Над Курской и Тульской областями сбили семь беспилотников

Над Курской и Тульской областями сбили семь беспилотников - РИА Новости, 26.05.2025

Над Курской и Тульской областями сбили семь беспилотников

Дежурные средства российской ПВО уничтожили днём в понедельник семь украинских беспилотников над Курской и Тульской областями, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T14:13:00+03:00

2025-05-26T14:13:00+03:00

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курская область

россия

специальная военная операция на украине

тульская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили днём в понедельник семь украинских беспилотников над Курской и Тульской областями, сообщили в Минобороны РФ."26 мая т.г. в период с 12.30 до 14.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: четыре БПЛА – над территорией Курской области и три БПЛА – над территорией Тульской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250526/bespilotniki-2019048116.html

курская область

россия

тульская область

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курская область, россия, тульская область, министерство обороны рф (минобороны рф)