https://ria.ru/20250526/bondarev-2019042889.html

Гладков сообщил об уходе главы Грайворонского округа с поста

Гладков сообщил об уходе главы Грайворонского округа с поста - РИА Новости, 26.05.2025

Гладков сообщил об уходе главы Грайворонского округа с поста

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале, что глава приграничного Грайворонского округа Геннадий Бондарев покидает свой пост. РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T08:15:00+03:00

2025-05-26T08:15:00+03:00

2025-05-26T08:25:00+03:00

белгородская область

харьковская область

украина

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 26 мая - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале, что глава приграничного Грайворонского округа Геннадий Бондарев покидает свой пост. "Геннадий Иванович Бондарев покидает место главы Грайворонского округа", - написал Гладков. В пятницу Гладков посетил несколько сел в Грайворонском округе, проведя встречи с местными жителями. В ходе этой встречи он раскритиковал слабое реагирование местных властей, что, по его мнению, усугубляет ситуацию и вызывает недовольство у жителей. По данным из открытых источников, Бондарев занимал пост главы Грайворонского округа с марта 2017 года.Грайворонский городской округ Белгородской области граничит с Сумской и Харьковской областями Украины и регулярно подвергается обстрелам.

https://ria.ru/20250525/vsu-2018952108.html

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Ольга Фомченкова

белгородская область, харьковская область, украина, вячеслав гладков