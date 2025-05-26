https://ria.ru/20250526/bondarev-2019042889.html
Гладков сообщил об уходе главы Грайворонского округа с поста
Гладков сообщил об уходе главы Грайворонского округа с поста - РИА Новости, 26.05.2025
Гладков сообщил об уходе главы Грайворонского округа с поста
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале, что глава приграничного Грайворонского округа Геннадий Бондарев покидает свой пост. РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T08:15:00+03:00
2025-05-26T08:15:00+03:00
2025-05-26T08:25:00+03:00
белгородская область
харьковская область
украина
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 26 мая - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале, что глава приграничного Грайворонского округа Геннадий Бондарев покидает свой пост. "Геннадий Иванович Бондарев покидает место главы Грайворонского округа", - написал Гладков. В пятницу Гладков посетил несколько сел в Грайворонском округе, проведя встречи с местными жителями. В ходе этой встречи он раскритиковал слабое реагирование местных властей, что, по его мнению, усугубляет ситуацию и вызывает недовольство у жителей. По данным из открытых источников, Бондарев занимал пост главы Грайворонского округа с марта 2017 года.Грайворонский городской округ Белгородской области граничит с Сумской и Харьковской областями Украины и регулярно подвергается обстрелам.
https://ria.ru/20250525/vsu-2018952108.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, харьковская область, украина, вячеслав гладков
Белгородская область, Харьковская область, Украина, Вячеслав Гладков
Гладков сообщил об уходе главы Грайворонского округа с поста
Гладков сообщил об уходе главы Грайворонского округа Бондарева с поста