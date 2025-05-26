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Гладков сообщил об уходе главы Грайворонского округа с поста - РИА Новости, 26.05.2025
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08:15 26.05.2025 (обновлено: 08:25 26.05.2025)
https://ria.ru/20250526/bondarev-2019042889.html
Гладков сообщил об уходе главы Грайворонского округа с поста
Гладков сообщил об уходе главы Грайворонского округа с поста - РИА Новости, 26.05.2025
Гладков сообщил об уходе главы Грайворонского округа с поста
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале, что глава приграничного Грайворонского округа Геннадий Бондарев покидает свой пост. РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T08:15:00+03:00
2025-05-26T08:25:00+03:00
белгородская область
харьковская область
украина
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 26 мая - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале, что глава приграничного Грайворонского округа Геннадий Бондарев покидает свой пост. "Геннадий Иванович Бондарев покидает место главы Грайворонского округа", - написал Гладков. В пятницу Гладков посетил несколько сел в Грайворонском округе, проведя встречи с местными жителями. В ходе этой встречи он раскритиковал слабое реагирование местных властей, что, по его мнению, усугубляет ситуацию и вызывает недовольство у жителей. По данным из открытых источников, Бондарев занимал пост главы Грайворонского округа с марта 2017 года.Грайворонский городской округ Белгородской области граничит с Сумской и Харьковской областями Украины и регулярно подвергается обстрелам.
https://ria.ru/20250525/vsu-2018952108.html
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белгородская область, харьковская область, украина, вячеслав гладков
Белгородская область, Харьковская область, Украина, Вячеслав Гладков
Гладков сообщил об уходе главы Грайворонского округа с поста

Гладков сообщил об уходе главы Грайворонского округа Бондарева с поста

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкВъездная стела Грайворонского округа Белгородской области
Въездная стела Грайворонского округа Белгородской области - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© РИА Новости / Антон Вергун
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Въездная стела Грайворонского округа Белгородской области. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 26 мая - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале, что глава приграничного Грайворонского округа Геннадий Бондарев покидает свой пост.
"Геннадий Иванович Бондарев покидает место главы Грайворонского округа", - написал Гладков.
В пятницу Гладков посетил несколько сел в Грайворонском округе, проведя встречи с местными жителями. В ходе этой встречи он раскритиковал слабое реагирование местных властей, что, по его мнению, усугубляет ситуацию и вызывает недовольство у жителей. По данным из открытых источников, Бондарев занимал пост главы Грайворонского округа с марта 2017 года.
Грайворонский городской округ Белгородской области граничит с Сумской и Харьковской областями Украины и регулярно подвергается обстрелам.
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Белгородская областьХарьковская областьУкраинаВячеслав Гладков
 
 
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