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ПВО сбила 21 украинский беспилотник за три часа - РИА Новости, 26.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
17:29 26.05.2025 (обновлено: 17:35 26.05.2025)
https://ria.ru/20250526/bespilotniki-2019161164.html
ПВО сбила 21 украинский беспилотник за три часа
ПВО сбила 21 украинский беспилотник за три часа - РИА Новости, 26.05.2025
ПВО сбила 21 украинский беспилотник за три часа
Дежурные средства российской ПВО днём в понедельник сбили ещё 21 украинский беспилотник над Орловской, Тульской, Калужской, Курской областями и Московским... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T17:29:00+03:00
2025-05-26T17:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
курская область
тульская область
калужская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО днём в понедельник сбили ещё 21 украинский беспилотник над Орловской, Тульской, Калужской, Курской областями и Московским регионом, сообщили в Минобороны РФ."Двадцать шестого мая в период с 14.00 до 17.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: по шесть БПЛА – над территориями Орловской и Тульской областей, пять БПЛА – над территорией Московского региона, три БПЛА – над территорией Калужской области и один БПЛА – над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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курская область
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россия, безопасность, курская область, тульская область, калужская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Курская область, Тульская область, Калужская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО сбила 21 украинский беспилотник за три часа

МО РФ: средства ПВО с 14:00 до 17:00 уничтожили 21 украинский БПЛА

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО днём в понедельник сбили ещё 21 украинский беспилотник над Орловской, Тульской, Калужской, Курской областями и Московским регионом, сообщили в Минобороны РФ.
"Двадцать шестого мая в период с 14.00 до 17.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: по шесть БПЛА – над территориями Орловской и Тульской областей, пять БПЛА – над территорией Московского региона, три БПЛА – над территорией Калужской области и один БПЛА – над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьКурская областьТульская областьКалужская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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