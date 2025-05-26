https://ria.ru/20250526/bespilotniki-2019161164.html
ПВО сбила 21 украинский беспилотник за три часа
ПВО сбила 21 украинский беспилотник за три часа - РИА Новости, 26.05.2025
ПВО сбила 21 украинский беспилотник за три часа
Дежурные средства российской ПВО днём в понедельник сбили ещё 21 украинский беспилотник над Орловской, Тульской, Калужской, Курской областями и Московским... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T17:29:00+03:00
2025-05-26T17:29:00+03:00
2025-05-26T17:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
курская область
тульская область
калужская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО днём в понедельник сбили ещё 21 украинский беспилотник над Орловской, Тульской, Калужской, Курской областями и Московским регионом, сообщили в Минобороны РФ."Двадцать шестого мая в период с 14.00 до 17.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: по шесть БПЛА – над территориями Орловской и Тульской областей, пять БПЛА – над территорией Московского региона, три БПЛА – над территорией Калужской области и один БПЛА – над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, безопасность, курская область, тульская область, калужская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Курская область, Тульская область, Калужская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО сбила 21 украинский беспилотник за три часа
МО РФ: средства ПВО с 14:00 до 17:00 уничтожили 21 украинский БПЛА