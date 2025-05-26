https://ria.ru/20250526/bespilotniki-2019161164.html

ПВО сбила 21 украинский беспилотник за три часа

ПВО сбила 21 украинский беспилотник за три часа - РИА Новости, 26.05.2025

ПВО сбила 21 украинский беспилотник за три часа

Дежурные средства российской ПВО днём в понедельник сбили ещё 21 украинский беспилотник над Орловской, Тульской, Калужской, Курской областями и Московским... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T17:29:00+03:00

2025-05-26T17:29:00+03:00

2025-05-26T17:35:00+03:00

специальная военная операция на украине

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курская область

тульская область

калужская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО днём в понедельник сбили ещё 21 украинский беспилотник над Орловской, Тульской, Калужской, Курской областями и Московским регионом, сообщили в Минобороны РФ."Двадцать шестого мая в период с 14.00 до 17.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: по шесть БПЛА – над территориями Орловской и Тульской областей, пять БПЛА – над территорией Московского региона, три БПЛА – над территорией Калужской области и один БПЛА – над территорией Курской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

россия, безопасность, курская область, тульская область, калужская область, министерство обороны рф (минобороны рф)