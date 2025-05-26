https://ria.ru/20250526/bespilotniki-2019048116.html
Рязанский губернатор рассказал о последствиях атаки беспилотников
Рязанский губернатор рассказал о последствиях атаки беспилотников - РИА Новости, 26.05.2025
Рязанский губернатор рассказал о последствиях атаки беспилотников
Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил в своем Telegram-канале, что ущерба и пострадавших после уничтожения беспилотников над территорией региона... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T09:08:00+03:00
2025-05-26T09:08:00+03:00
2025-05-26T09:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
рязанская область
павел малков
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565226918_0:145:2770:1703_1920x0_80_0_0_5db708efb26aff589b922f777d98e5d7.jpg
РЯЗАНЬ, 26 мая - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил в своем Telegram-канале, что ущерба и пострадавших после уничтожения беспилотников над территорией региона нет. Минобороны РФ сообщало, что в период с 20.00 мск 25 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 96 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе два - над Рязанской областью. "Уничтожено два БПЛА над территорией Рязанской области. Ущерба и пострадавших нет", - написал Малков.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
рязанская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565226918_154:0:2617:1847_1920x0_80_0_0_6124f581f253a44e86bdab6c5960beda.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рязанская область, павел малков, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Рязанская область, Павел Малков, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Рязанский губернатор рассказал о последствиях атаки беспилотников
Губернатор Малков: над Рязанской областью сбили два БПЛА, никто не пострадал