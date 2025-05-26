https://ria.ru/20250526/bespilotniki-2019048116.html

Рязанский губернатор рассказал о последствиях атаки беспилотников

Рязанский губернатор рассказал о последствиях атаки беспилотников - РИА Новости, 26.05.2025

Рязанский губернатор рассказал о последствиях атаки беспилотников

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил в своем Telegram-канале, что ущерба и пострадавших после уничтожения беспилотников над территорией региона... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T09:08:00+03:00

2025-05-26T09:08:00+03:00

2025-05-26T09:08:00+03:00

специальная военная операция на украине

рязанская область

павел малков

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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РЯЗАНЬ, 26 мая - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил в своем Telegram-канале, что ущерба и пострадавших после уничтожения беспилотников над территорией региона нет. Минобороны РФ сообщало, что в период с 20.00 мск 25 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 96 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе два - над Рязанской областью. "Уничтожено два БПЛА над территорией Рязанской области. Ущерба и пострадавших нет", - написал Малков.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

рязанская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

рязанская область, павел малков, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины