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Рязанский губернатор рассказал о последствиях атаки беспилотников - РИА Новости, 26.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:08 26.05.2025
https://ria.ru/20250526/bespilotniki-2019048116.html
Рязанский губернатор рассказал о последствиях атаки беспилотников
Рязанский губернатор рассказал о последствиях атаки беспилотников - РИА Новости, 26.05.2025
Рязанский губернатор рассказал о последствиях атаки беспилотников
Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил в своем Telegram-канале, что ущерба и пострадавших после уничтожения беспилотников над территорией региона... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T09:08:00+03:00
2025-05-26T09:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
рязанская область
павел малков
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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РЯЗАНЬ, 26 мая - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил в своем Telegram-канале, что ущерба и пострадавших после уничтожения беспилотников над территорией региона нет. Минобороны РФ сообщало, что в период с 20.00 мск 25 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 96 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе два - над Рязанской областью. "Уничтожено два БПЛА над территорией Рязанской области. Ущерба и пострадавших нет", - написал Малков.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
рязанская область
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рязанская область, павел малков, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Рязанская область, Павел Малков, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Рязанский губернатор рассказал о последствиях атаки беспилотников

Губернатор Малков: над Рязанской областью сбили два БПЛА, никто не пострадал

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВид на Рязань
Вид на Рязань - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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РЯЗАНЬ, 26 мая - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил в своем Telegram-канале, что ущерба и пострадавших после уничтожения беспилотников над территорией региона нет.
Минобороны РФ сообщало, что в период с 20.00 мск 25 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 96 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе два - над Рязанской областью.
"Уничтожено два БПЛА над территорией Рязанской области. Ущерба и пострадавших нет", - написал Малков.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРязанская областьПавел МалковМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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