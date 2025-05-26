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ПВО ночью уничтожила пять БПЛА в Калужской области
ПВО ночью уничтожила пять БПЛА в Калужской области - РИА Новости, 26.05.2025
ПВО ночью уничтожила пять БПЛА в Калужской области
Силы ПВО за ночь уничтожили пять БПЛА в Калужской области, сообщил глава региона Владислав Шапша. РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T06:53:00+03:00
2025-05-26T06:53:00+03:00
2025-05-26T06:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
калужская область
жуковский район
владислав шапша
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Силы ПВО за ночь уничтожили пять БПЛА в Калужской области, сообщил глава региона Владислав Шапша."Силами ПВО ночью 26 мая на территории региона были уничтожены пять БПЛА. Три БПЛА уничтожены на территории Жуковского района, один БПЛА на территории Думиничского района и один БПЛА на окраине Обнинска", - написал он в Telegram-канале.Шапша отметил, что на местах работают оперативные группы, по предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.
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калужская область
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калужская область, жуковский район, владислав шапша
Специальная военная операция на Украине, Калужская область, Жуковский район, Владислав Шапша
ПВО ночью уничтожила пять БПЛА в Калужской области
Шапша: силы ПВО ночью уничтожили пять БПЛА в Калужской области