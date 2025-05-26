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ПВО ночью уничтожила пять БПЛА в Калужской области - РИА Новости, 26.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:53 26.05.2025 (обновлено: 06:56 26.05.2025)
https://ria.ru/20250526/bespilotniki-2019039572.html
ПВО ночью уничтожила пять БПЛА в Калужской области
ПВО ночью уничтожила пять БПЛА в Калужской области - РИА Новости, 26.05.2025
ПВО ночью уничтожила пять БПЛА в Калужской области
Силы ПВО за ночь уничтожили пять БПЛА в Калужской области, сообщил глава региона Владислав Шапша. РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T06:53:00+03:00
2025-05-26T06:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
калужская область
жуковский район
владислав шапша
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Силы ПВО за ночь уничтожили пять БПЛА в Калужской области, сообщил глава региона Владислав Шапша."Силами ПВО ночью 26 мая на территории региона были уничтожены пять БПЛА. Три БПЛА уничтожены на территории Жуковского района, один БПЛА на территории Думиничского района и один БПЛА на окраине Обнинска", - написал он в Telegram-канале.Шапша отметил, что на местах работают оперативные группы, по предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.
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калужская область
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калужская область, жуковский район, владислав шапша
Специальная военная операция на Украине, Калужская область, Жуковский район, Владислав Шапша
ПВО ночью уничтожила пять БПЛА в Калужской области

Шапша: силы ПВО ночью уничтожили пять БПЛА в Калужской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Тор-2М"
Зенитный ракетный комплекс Тор-2М - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Зенитный ракетный комплекс "Тор-2М". Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Силы ПВО за ночь уничтожили пять БПЛА в Калужской области, сообщил глава региона Владислав Шапша.
"Силами ПВО ночью 26 мая на территории региона были уничтожены пять БПЛА. Три БПЛА уничтожены на территории Жуковского района, один БПЛА на территории Думиничского района и один БПЛА на окраине Обнинска", - написал он в Telegram-канале.
Шапша отметил, что на местах работают оперативные группы, по предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.
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Специальная военная операция на УкраинеКалужская областьЖуковский районВладислав Шапша
 
 
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