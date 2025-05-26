https://ria.ru/20250526/bespilotniki-2019039115.html

В ДНР за неделю сорвали более 400 атак украинских беспилотников

В ДНР за неделю сорвали более 400 атак украинских беспилотников - РИА Новости, 26.05.2025

В ДНР за неделю сорвали более 400 атак украинских беспилотников

Более 400 террористических атак украинских БПЛА по мирным жителям и гражданской инфраструктуре сорвали в ДНР за минувшую неделю, сообщает пресс-служба УФСБ... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T06:40:00+03:00

2025-05-26T06:40:00+03:00

2025-05-26T06:40:00+03:00

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донецкая народная республика

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донецк

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 26 мая - РИА Новости. Более 400 террористических атак украинских БПЛА по мирным жителям и гражданской инфраструктуре сорвали в ДНР за минувшую неделю, сообщает пресс-служба УФСБ России по ДНР. "За прошедшую неделю система "Купол Донбасса" зафиксировала и перехватила 413 украинских беспилотников над городами ДНР", - говорится в сообщении. Как отметили в ведомстве, среди перехваченных дронов ВСУ были четыре ударных БПЛА "Raybird-3" и "Бородавочник", которые пытались атаковать Зуевскую ТЭС. Еще 31 вражеский дрон был перехвачен в Донецке и Макеевке ночью 23 мая, однако из-за массированной атаки, некоторым украинским БПЛА всё же удалось атаковать мирное население. Взрывотехники регионального управления ФСБ России обезвредили все боевые заряды и изъяли составные части БПЛА для уничтожения на специализированном полигоне.

https://ria.ru/20250428/donetsk-2013760947.html

донецкая народная республика

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технологии, донецкая народная республика, россия, донецк, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)