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В ДНР за неделю сорвали более 400 атак украинских беспилотников - РИА Новости, 26.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:40 26.05.2025
https://ria.ru/20250526/bespilotniki-2019039115.html
В ДНР за неделю сорвали более 400 атак украинских беспилотников
В ДНР за неделю сорвали более 400 атак украинских беспилотников - РИА Новости, 26.05.2025
В ДНР за неделю сорвали более 400 атак украинских беспилотников
Более 400 террористических атак украинских БПЛА по мирным жителям и гражданской инфраструктуре сорвали в ДНР за минувшую неделю, сообщает пресс-служба УФСБ... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T06:40:00+03:00
2025-05-26T06:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
технологии
донецкая народная республика
россия
донецк
вооруженные силы украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ДОНЕЦК, 26 мая - РИА Новости. Более 400 террористических атак украинских БПЛА по мирным жителям и гражданской инфраструктуре сорвали в ДНР за минувшую неделю, сообщает пресс-служба УФСБ России по ДНР. "За прошедшую неделю система "Купол Донбасса" зафиксировала и перехватила 413 украинских беспилотников над городами ДНР", - говорится в сообщении. Как отметили в ведомстве, среди перехваченных дронов ВСУ были четыре ударных БПЛА "Raybird-3" и "Бородавочник", которые пытались атаковать Зуевскую ТЭС. Еще 31 вражеский дрон был перехвачен в Донецке и Макеевке ночью 23 мая, однако из-за массированной атаки, некоторым украинским БПЛА всё же удалось атаковать мирное население. Взрывотехники регионального управления ФСБ России обезвредили все боевые заряды и изъяли составные части БПЛА для уничтожения на специализированном полигоне.
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технологии, донецкая народная республика, россия, донецк, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Донецкая Народная Республика, Россия, Донецк, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В ДНР за неделю сорвали более 400 атак украинских беспилотников

ФСБ: более 400 атак украинских БПЛА сорвали в ДНР за неделю

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчетов ЗРК "Стрела -10"
Боевая работа расчетов ЗРК Стрела -10 - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа расчетов ЗРК "Стрела -10" . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 26 мая - РИА Новости. Более 400 террористических атак украинских БПЛА по мирным жителям и гражданской инфраструктуре сорвали в ДНР за минувшую неделю, сообщает пресс-служба УФСБ России по ДНР.
"За прошедшую неделю система "Купол Донбасса" зафиксировала и перехватила 413 украинских беспилотников над городами ДНР", - говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, среди перехваченных дронов ВСУ были четыре ударных БПЛА "Raybird-3" и "Бородавочник", которые пытались атаковать Зуевскую ТЭС. Еще 31 вражеский дрон был перехвачен в Донецке и Макеевке ночью 23 мая, однако из-за массированной атаки, некоторым украинским БПЛА всё же удалось атаковать мирное население.
Взрывотехники регионального управления ФСБ России обезвредили все боевые заряды и изъяли составные части БПЛА для уничтожения на специализированном полигоне.
Зенитный ракетный комплекс Бук - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
В ДНР за неделю перехватили 258 беспилотников
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Специальная военная операция на УкраинеТехнологииДонецкая Народная РеспубликаРоссияДонецкВооруженные силы УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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