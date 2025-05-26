https://ria.ru/20250526/bespilotniki-2019039115.html
В ДНР за неделю сорвали более 400 атак украинских беспилотников
В ДНР за неделю сорвали более 400 атак украинских беспилотников - РИА Новости, 26.05.2025
В ДНР за неделю сорвали более 400 атак украинских беспилотников
Более 400 террористических атак украинских БПЛА по мирным жителям и гражданской инфраструктуре сорвали в ДНР за минувшую неделю, сообщает пресс-служба УФСБ... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T06:40:00+03:00
2025-05-26T06:40:00+03:00
2025-05-26T06:40:00+03:00
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ДОНЕЦК, 26 мая - РИА Новости. Более 400 террористических атак украинских БПЛА по мирным жителям и гражданской инфраструктуре сорвали в ДНР за минувшую неделю, сообщает пресс-служба УФСБ России по ДНР. "За прошедшую неделю система "Купол Донбасса" зафиксировала и перехватила 413 украинских беспилотников над городами ДНР", - говорится в сообщении. Как отметили в ведомстве, среди перехваченных дронов ВСУ были четыре ударных БПЛА "Raybird-3" и "Бородавочник", которые пытались атаковать Зуевскую ТЭС. Еще 31 вражеский дрон был перехвачен в Донецке и Макеевке ночью 23 мая, однако из-за массированной атаки, некоторым украинским БПЛА всё же удалось атаковать мирное население. Взрывотехники регионального управления ФСБ России обезвредили все боевые заряды и изъяли составные части БПЛА для уничтожения на специализированном полигоне.
https://ria.ru/20250428/donetsk-2013760947.html
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технологии, донецкая народная республика, россия, донецк, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Донецкая Народная Республика, Россия, Донецк, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В ДНР за неделю сорвали более 400 атак украинских беспилотников
ФСБ: более 400 атак украинских БПЛА сорвали в ДНР за неделю