https://ria.ru/20250526/belorussija-2019170475.html

В Белоруссии задержали россиянина, подозреваемого в убийстве

В Белоруссии задержали россиянина, подозреваемого в убийстве - РИА Новости, 26.05.2025

В Белоруссии задержали россиянина, подозреваемого в убийстве

В Белоруссии задержан россиянин по подозрению в убийстве соотечественника, сообщила в понедельник пресс-служба МВД республики. РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T18:00:00+03:00

2025-05-26T18:00:00+03:00

2025-05-26T18:00:00+03:00

происшествия

белоруссия

оршанский район

витебская область

lada vesta

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МИНСК, 26 мая - РИА Новости. В Белоруссии задержан россиянин по подозрению в убийстве соотечественника, сообщила в понедельник пресс-служба МВД республики. "Сегодня около 8.30 (совпадает с мск) на автодороге Р-87 "Орша-Витебск" вблизи поселка Высокое Оршанского района (Витебская область ) обнаружен труп 45-летнего россиянина, а также автомобиль Lada без регистрационных знаков. Рядом находился предмет, похожий на пистолет", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства. Отмечается, что на место происшествия незамедлительно направились сотрудники Оршанского РОВД. "По горячим следам был установлен и задержан 41-летний мужчина, гражданин Российской Федерации. Следователями решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что устанавливаются причины совершения преступления, род деятельности задержанного и погибшего.

https://ria.ru/20250405/kazahstan-2009544566.html

белоруссия

оршанский район

витебская область

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происшествия, белоруссия, оршанский район, витебская область, lada vesta