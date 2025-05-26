Рейтинг@Mail.ru
В Белоруссии задержали россиянина, подозреваемого в убийстве - РИА Новости, 26.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:00 26.05.2025
https://ria.ru/20250526/belorussija-2019170475.html
В Белоруссии задержали россиянина, подозреваемого в убийстве
В Белоруссии задержали россиянина, подозреваемого в убийстве - РИА Новости, 26.05.2025
В Белоруссии задержали россиянина, подозреваемого в убийстве
В Белоруссии задержан россиянин по подозрению в убийстве соотечественника, сообщила в понедельник пресс-служба МВД республики. РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T18:00:00+03:00
2025-05-26T18:00:00+03:00
происшествия
белоруссия
оршанский район
витебская область
lada vesta
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001960569_0:154:3095:1895_1920x0_80_0_0_08045f65d5560c03c3b891c2006631d2.jpg
МИНСК, 26 мая - РИА Новости. В Белоруссии задержан россиянин по подозрению в убийстве соотечественника, сообщила в понедельник пресс-служба МВД республики. "Сегодня около 8.30 (совпадает с мск) на автодороге Р-87 "Орша-Витебск" вблизи поселка Высокое Оршанского района (Витебская область ) обнаружен труп 45-летнего россиянина, а также автомобиль Lada без регистрационных знаков. Рядом находился предмет, похожий на пистолет", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства. Отмечается, что на место происшествия незамедлительно направились сотрудники Оршанского РОВД. "По горячим следам был установлен и задержан 41-летний мужчина, гражданин Российской Федерации. Следователями решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что устанавливаются причины совершения преступления, род деятельности задержанного и погибшего.
https://ria.ru/20250405/kazahstan-2009544566.html
белоруссия
оршанский район
витебская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001960569_183:0:2912:2047_1920x0_80_0_0_2dfa1cb8e65443add1d25fccf11d882f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белоруссия, оршанский район, витебская область, lada vesta
Происшествия, Белоруссия, Оршанский район, Витебская область, Lada Vesta
В Белоруссии задержали россиянина, подозреваемого в убийстве

В Белоруссии россиянина задержали по подозрению в убийстве соотечественника

© РИА Новости / Евгений БиятовНаручники на руках
Наручники на руках - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Наручники на руках. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МИНСК, 26 мая - РИА Новости. В Белоруссии задержан россиянин по подозрению в убийстве соотечественника, сообщила в понедельник пресс-служба МВД республики.
"Сегодня около 8.30 (совпадает с мск) на автодороге Р-87 "Орша-Витебск" вблизи поселка Высокое Оршанского района (Витебская область ) обнаружен труп 45-летнего россиянина, а также автомобиль Lada без регистрационных знаков. Рядом находился предмет, похожий на пистолет", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства.
Отмечается, что на место происшествия незамедлительно направились сотрудники Оршанского РОВД. "По горячим следам был установлен и задержан 41-летний мужчина, гражданин Российской Федерации. Следователями решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что устанавливаются причины совершения преступления, род деятельности задержанного и погибшего.
Гражданин России, находящийся в международном розыске за мошенничество в особо крупном размере, задержан Алма-Ате - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
В Казахстане задержали россиянина, находящегося в международном розыске
5 апреля, 17:05
 
ПроисшествияБелоруссияОршанский районВитебская областьLada Vesta
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала