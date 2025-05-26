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Производство тракторов "Беларус" планируется организовать в Татарстане - РИА Новости, 26.05.2025
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17:11 26.05.2025
https://ria.ru/20250526/belarus-2019156210.html
Производство тракторов "Беларус" планируется организовать в Татарстане
Производство тракторов "Беларус" планируется организовать в Татарстане - РИА Новости, 26.05.2025
Производство тракторов "Беларус" планируется организовать в Татарстане
Производство тракторов "Беларус" планируется организовать на предприятии МТЗ-Татарстан, его в понедельник посетили премьер-министр Белоруссии Александр Турчин и РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T17:11:00+03:00
2025-05-26T17:11:00+03:00
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производство
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МИНСК, 26 мая – РИА Новости. Производство тракторов "Беларус" планируется организовать на предприятии МТЗ-Татарстан, его в понедельник посетили премьер-министр Белоруссии Александр Турчин и глава российского региона Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба белорусского правительства. "МТЗ-Татарстан - ключевое предприятие по выпуску тракторов и спецтехники. С 2010 года здесь собрано уже 24 238 единиц техники. МТЗ-Татарстан планирует организовать производство тракторов "Беларус-1025.4", "Беларус-2022.4", "Беларус-1523.4", "Беларус-1220.4", "Беларус-952.4", которые соответствуют экологическим стандартам не ниже уровня STAGE-ЗА, а также производство кабины, трансмиссии и других комплектующих", - говорится в сообщении. Отмечается, что целью инвестиционного проекта является создание нового производства тракторов для локализации на рынке России. Замминистра промышленности Белоруссии Андрей Кузнецов сообщил, что над программой совместного сборочного производства работа идет вместе с Минпромторгом РФ. "На сегодняшний день у нас уже практически на выходе документы по СПИКу (специальному инвестиционному контракту), что позволит иметь статус произведенного Российской Федерации. Это позволит нам увеличить объем производства на данной площадке", - сказал Кузнецов. По его словам, соответствие требованиям постановления правительства Российской Федерации №719-м (Постановление Правительства РФ от 17 июля 2015 г. N 719 "О подтверждении производства российской промышленной продукции" - ред.) позволит получать субсидирование под данную технику на территории Российской Федерации. "Если мы пройдем все вот эти пути, то мы увидим, что по этой площадке можно в разы увеличивать производство и реализацию нашей техники", - сказал замминистра. Турчин и Минниханов посетили производственную площадку КАМАЗ, где обсудили перспективы сотрудничества и совместные проекты КАМАЗ и белорусских предприятий. Турчин протестировал "КАМАЗ-5491" - грузовик самого последнего поколения К5, премьер за рулем грузовика проехал по площадке на предприятии, говорится в сообщении.
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россия, белоруссия, производство
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Россия, Белоруссия, Производство
Производство тракторов "Беларус" планируется организовать в Татарстане

Создание тракторов "Беларус" планируют организовать на предприятии МТЗ-Татарстан

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкТрактор "Беларус"
Трактор Беларус - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Трактор "Беларус". Архивное фото
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МИНСК, 26 мая – РИА Новости. Производство тракторов "Беларус" планируется организовать на предприятии МТЗ-Татарстан, его в понедельник посетили премьер-министр Белоруссии Александр Турчин и глава российского региона Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба белорусского правительства.
"МТЗ-Татарстан - ключевое предприятие по выпуску тракторов и спецтехники. С 2010 года здесь собрано уже 24 238 единиц техники. МТЗ-Татарстан планирует организовать производство тракторов "Беларус-1025.4", "Беларус-2022.4", "Беларус-1523.4", "Беларус-1220.4", "Беларус-952.4", которые соответствуют экологическим стандартам не ниже уровня STAGE-ЗА, а также производство кабины, трансмиссии и других комплектующих", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что целью инвестиционного проекта является создание нового производства тракторов для локализации на рынке России.
Замминистра промышленности Белоруссии Андрей Кузнецов сообщил, что над программой совместного сборочного производства работа идет вместе с Минпромторгом РФ. "На сегодняшний день у нас уже практически на выходе документы по СПИКу (специальному инвестиционному контракту), что позволит иметь статус произведенного Российской Федерации. Это позволит нам увеличить объем производства на данной площадке", - сказал Кузнецов.
По его словам, соответствие требованиям постановления правительства Российской Федерации №719-м (Постановление Правительства РФ от 17 июля 2015 г. N 719 "О подтверждении производства российской промышленной продукции" - ред.) позволит получать субсидирование под данную технику на территории Российской Федерации. "Если мы пройдем все вот эти пути, то мы увидим, что по этой площадке можно в разы увеличивать производство и реализацию нашей техники", - сказал замминистра.
Турчин и Минниханов посетили производственную площадку КАМАЗ, где обсудили перспективы сотрудничества и совместные проекты КАМАЗ и белорусских предприятий. Турчин протестировал "КАМАЗ-5491" - грузовик самого последнего поколения К5, премьер за рулем грузовика проехал по площадке на предприятии, говорится в сообщении.
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