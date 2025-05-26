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Beeline cloud принял участие в сессии о будущем финтехнологий

Beeline cloud принял участие в сессии о будущем финтехнологий - РИА Новости, 26.05.2025

Beeline cloud принял участие в сессии о будущем финтехнологий

Сессия "Будущее финансовой отрасли. Развитие доверенных и надежных финансовых технологий" прошла в рамках международного киберфестиваля Positive Hack Days, в... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T12:43:00+03:00

2025-05-26T12:43:00+03:00

2025-05-26T12:57:00+03:00

технологии

beeline cloud

россия

вымпелком

билайн

финансы

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МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Сессия "Будущее финансовой отрасли. Развитие доверенных и надежных финансовых технологий" прошла в рамках международного киберфестиваля Positive Hack Days, в ней приняли участие представители beeline cloud, сообщает пресс-служба оператора.Мероприятие собрало 40 участников, включая представителей государственных органов, топ-менеджеров финансовых организаций, руководителей в области информационной безопасности (ИБ) и технологических инноваций. Со стороны beeline cloud в сессии принял участие директор по ИБ Егор Бигун. Он поделился экспертизой в вопросах защиты облачной инфраструктуры и применения доверенных технологий.Участники обсудили приоритеты технологического суверенитета и баланс между цифровизацией и надежностью решений, трансформацию ИТ-инфраструктуры через импортозамещение и гибридные облака, а также вызовы кибербезопасности: рост атак и применение искусственного интеллекта.В частности, собравшиеся отдельно остановились на теме применения гибридных облачных решений в финансовых организациях."Гибридные облака позволяют совместить гибкость, масштабируемость и безопасность, что критически важно для сектора, где непрерывность услуг и защита данных — абсолютный приоритет. Однако успех зависит от доверенных отечественных технологий и их интеграции в существующие экосистемы. beeline cloud видит свою роль в создании защищенной инфраструктуры, которая отвечает как требованиям регуляторов, так и запросам бизнеса", – отметил Бигун.Реклама, ПАО "ВымпелКом", erid: F7NfYUJCUneRJUcvgkxf

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, beeline cloud, россия, вымпелком, билайн, финансы