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Beeline cloud принял участие в сессии о будущем финтехнологий
Beeline cloud принял участие в сессии о будущем финтехнологий - РИА Новости, 26.05.2025
Beeline cloud принял участие в сессии о будущем финтехнологий
Сессия "Будущее финансовой отрасли. Развитие доверенных и надежных финансовых технологий" прошла в рамках международного киберфестиваля Positive Hack Days, в... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T12:43:00+03:00
2025-05-26T12:43:00+03:00
2025-05-26T12:57:00+03:00
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МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Сессия "Будущее финансовой отрасли. Развитие доверенных и надежных финансовых технологий" прошла в рамках международного киберфестиваля Positive Hack Days, в ней приняли участие представители beeline cloud, сообщает пресс-служба оператора.Мероприятие собрало 40 участников, включая представителей государственных органов, топ-менеджеров финансовых организаций, руководителей в области информационной безопасности (ИБ) и технологических инноваций. Со стороны beeline cloud в сессии принял участие директор по ИБ Егор Бигун. Он поделился экспертизой в вопросах защиты облачной инфраструктуры и применения доверенных технологий.Участники обсудили приоритеты технологического суверенитета и баланс между цифровизацией и надежностью решений, трансформацию ИТ-инфраструктуры через импортозамещение и гибридные облака, а также вызовы кибербезопасности: рост атак и применение искусственного интеллекта.В частности, собравшиеся отдельно остановились на теме применения гибридных облачных решений в финансовых организациях."Гибридные облака позволяют совместить гибкость, масштабируемость и безопасность, что критически важно для сектора, где непрерывность услуг и защита данных — абсолютный приоритет. Однако успех зависит от доверенных отечественных технологий и их интеграции в существующие экосистемы. beeline cloud видит свою роль в создании защищенной инфраструктуры, которая отвечает как требованиям регуляторов, так и запросам бизнеса", – отметил Бигун.Реклама, ПАО "ВымпелКом", erid: F7NfYUJCUneRJUcvgkxf
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, beeline cloud, россия, вымпелком, билайн, финансы
Технологии, beeline cloud, Россия, ВымпелКом, Билайн, Финансы
МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Сессия "Будущее финансовой отрасли. Развитие доверенных и надежных финансовых технологий" прошла в рамках международного киберфестиваля Positive Hack Days, в ней приняли участие представители beeline cloud, сообщает пресс-служба оператора.
Мероприятие собрало 40 участников, включая представителей государственных органов, топ-менеджеров финансовых организаций, руководителей в области информационной безопасности (ИБ) и технологических инноваций. Со стороны beeline cloud в сессии принял участие директор по ИБ Егор Бигун. Он поделился экспертизой в вопросах защиты облачной инфраструктуры и применения доверенных технологий.
Участники обсудили приоритеты технологического суверенитета и баланс между цифровизацией и надежностью решений, трансформацию ИТ-инфраструктуры через импортозамещение и гибридные облака, а также вызовы кибербезопасности: рост атак и применение искусственного интеллекта.
В частности, собравшиеся отдельно остановились на теме применения гибридных облачных решений в финансовых организациях.
"Гибридные облака позволяют совместить гибкость, масштабируемость и безопасность, что критически важно для сектора, где непрерывность услуг и защита данных — абсолютный приоритет. Однако успех зависит от доверенных отечественных технологий и их интеграции в существующие экосистемы. beeline cloud видит свою роль в создании защищенной инфраструктуры, которая отвечает как требованиям регуляторов, так и запросам бизнеса", – отметил Бигун.
Реклама, ПАО "ВымпелКом", erid: F7NfYUJCUneRJUcvgkxf