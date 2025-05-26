https://ria.ru/20250526/bashkirija-2019204528.html

В Башкирии возбудили дело после возгорания кроватки с младенцем

В Башкирии возбудили дело после возгорания кроватки с младенцем - РИА Новости, 26.05.2025

В Башкирии возбудили дело после возгорания кроватки с младенцем

Следователи Башкирии возбудили уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности по факту получения младенцем ожогов при возгорании РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T20:06:00+03:00

2025-05-26T20:06:00+03:00

2025-05-26T20:06:00+03:00

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УФА, 26 мая - РИА Новости. Следователи Башкирии возбудили уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности по факту получения младенцем ожогов при возгорании детской кроватки, сообщает СУ СК РФ по региону. Министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин рассказывал, что трехнедельный малыш получил ожоги 3-4 степени. По словам Рахматуллина, возгорание произошло из-за того, что отец семейства оставил рядом включенный фен. "Следственным отделом по городу Октябрьский СУ СК России по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (части 1 статьи 118 УК РФ), по факту получения новорожденным термических ожогов тела вследствие возгорания детской кровати в квартире по месту его жительства", - сообщает СУСК РФ по Башкирии. По данным следствия, ребенок госпитализирован, ему оказывается необходимая медицинская помощь.

https://ria.ru/20250115/chukotka-1993773139.html

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октябрьский

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происшествия, россия, октябрьский, республика башкортостан, следственный комитет россии (ск рф)