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Куклы Барби не пользуются большим спросом в России, заявила эксперт
Куклы Барби не пользуются большим спросом в России, заявила эксперт - РИА Новости, 26.05.2025
Куклы Барби не пользуются большим спросом в России, заявила эксперт
Игрушки по мультфильмам имеют ограниченный период интереса покупателей, только немногие из них становятся "вечнозелёными брендами", рассказала РИА Новости... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T02:45:00+03:00
2025-05-26T02:45:00+03:00
2025-05-26T02:45:00+03:00
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Игрушки по мультфильмам имеют ограниченный период интереса покупателей, только немногие из них становятся "вечнозелёными брендами", рассказала РИА Новости президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) Антонина Цицулина, отвечая на вопрос об интересе покупателей к куклам Барби, Братц, Винкс, Монстр хай и других подобных. "Игрушки по анимационным фильмам имеют ограниченный период и, как правило, повышенный интерес в дни премьер. Только немногие из них становятся "вечнозелёными брендами", обеспечивая игрушки, выпущенные под их франшизами, долговременный спрос", - отметила Цицулина. Также она рассказала, что сейчас более-менее спросом пользуются куклы Братц и немного Винкс, на остальных когда-то популярных кукол спрос небольшой.
https://ria.ru/20241204/barbi-1987387336.html
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технологии, россия, антонина цицулина
Технологии, Россия, Антонина Цицулина
Куклы Барби не пользуются большим спросом в России, заявила эксперт
Глава АИДТ Цицулина: куклы Барби не пользуются большим спросом в России