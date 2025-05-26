https://ria.ru/20250526/bank-2019228098.html

Bangkok Bank провел ревизию счетов иностранных граждан, рассказал юрист

Bangkok Bank провел ревизию счетов иностранных граждан, рассказал юрист - РИА Новости, 26.05.2025

Bangkok Bank провел ревизию счетов иностранных граждан, рассказал юрист

Один из крупных банков Таиланда, Bangkok Bank Public Company Limited, проводит массовую ревизию счетов иностранных граждан в связи с вскрывшейся крупной аферой... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T23:28:00+03:00

2025-05-26T23:28:00+03:00

2025-05-26T23:28:00+03:00

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БАНГКОК, 26 мая – РИА Новости. Один из крупных банков Таиланда, Bangkok Bank Public Company Limited, проводит массовую ревизию счетов иностранных граждан в связи с вскрывшейся крупной аферой в одном из отделений банка в курортном городе Паттайя, сообщил РИА Новости в понедельник Нарит Суксеви, в прошлом руководящий работник юридической службы банка, в настоящее время находящийся на пенсии. Ранее один из российских Telegram-каналов сообщил о "панике среди россиян в Таиланде", возникшей в связи с закрытием мобильных приложений и возможностей пользоваться счетами в Bangkok Bank для лиц, не имеющих долгосрочных таиландских виз. "Банк проводит ревизию счетов иностранных граждан, открытых за последние несколько лет в одном из отделений в Паттайе, где управляющий и двое других работников были арестованы на прошлой неделе в связи с массовым открытием счетов лицам с туристическими визами или безвизовым въездом, что противоречит правилам Bank of Thailand (таиландского центробанка – ред.) по открытию счетов иностранных граждан", - сообщил РИА Новости эксперт. "Выяснилось, что арестованные сотрудники банка за деньги открывали счета китайским туристам, а затем эти счета были использованы нелегальными мошенническими колл-центрами для размещения и отмывания денег, в общей сумме около 2 миллиардов бат (60 миллионов долларов), добытых мошенническим путем", - добавил он. По словам юриста, те же сотрудники отделения банка в Паттайе открыли большое количество счетов гражданам России, также находившимся в стране на туристических визах или воспользовавшихся безвизовым въездом. "Дело в том, что во время пандемии несколько отделений Bangkok Bank в стране, в том числе одно отделение в Паттайе, получили право открывать счета иностранцам, не имеющим долгосрочных виз и разрешений на работу в порядке исключения. Тогда в Паттайе было много туристов, застрявших в Таиланде из-за прекращения регулярных авиарейсов в ожидании вывозных рейсов", - напомнил Суксеви, отметив, что тогда счета должны были открываться по предъявлении письма из посольства страны гражданства такого клиента, по которому ему продлевала разрешенное пребывание в Таиланде иммиграционная полиция. "В то время россияне и китайцы составляли большинство "застрявших", и потому многие из них с тех пор имеют счет в Bangkok Bank", - сказал эксперт, подчеркнув, что именно эти счета, открытые во время пандемии, скорее всего сохранятся у владельцев. "На опыте этих чрезвычайных мер, видимо, и родилась идея аферы с открытием счетов туристам за деньги. Насколько я могу судить, преступная деятельность группы сотрудников банка продолжалась достаточно долго, чтобы сейчас сотни счетов, открытых иностранцами, в том числе и россиянами, в обход правил центробанка, оказались под угрозой закрытия", - сказал он. По его словам, у него нет точных данных о том, сколько всего счетов подвергаются ревизии, но подозрения могут возникнуть в отношении не только тех счетов, которые помогали открывать за деньги коррумпированные работники одного отделения, уже арестованные, но и вообще счета, открытые в период после окончания пандемии лицам иностранного гражданства, не имевшим долгосрочных виз, то есть годовых с ежегодным правом продления: деловых, вместе с которыми обязательно проверяется и разрешение на работу в Таиланде, виз члена семьи с проверкой свидетельства о браке и свидетельств о рождении детей, годовых студенческих виз и виз опекуна учащегося с проверкой соответствующих документов об учебе или пенсионных виз с проверкой банковского депозита страховой суммы. По информации российского Telegram-канала, сообщившего о панике среди россиян-клиентов Bangkok Bank, сотни граждан РФ осаждают отделения банка по всей стране, требуя объяснений. Тем не менее, РИА Новости не удалось найти какого-либо отражения или массового обсуждения этой темы в русскоязычных группах в социальных сетях Таиланда. В нескольких группах дословно приводился текст сообщения российского Telegram-канала и давались к нему комментарии, большинство которых сводилось к тому, что участник группы впервые услышал о панике из сообщения российского Telegram-канала, а сам, живя в Таиланде и будучи клиентом Bangkok Bank, никаких проблем не испытал и никакой информации о проблемах от банка не получал. Некоторые участники групп были, тем не менее, уже в курсе операции по верификации счетов, которую проводит банк, и о ее причинах, и писали об этом в комментариях. В двух крупнейших банках Таиланда – Siam Commercial Bank и Kasikorn Bank (K-Bank), в которых также есть счета у многих россиян, однако открытые в четком соответствии с правилами таиландского центробанка, проблем у российских клиентов пока не возникло.

https://ria.ru/20250525/germaniya-2018976456.html

https://ria.ru/20250522/gruziya-2018553240.html

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таиланд, паттайя, россия, в мире