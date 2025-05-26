https://ria.ru/20250526/avtomatizatsiya-2019170115.html

Путин поддержал идею запуска пилотных проектов по автоматизации производств

Путин поддержал идею запуска пилотных проектов по автоматизации производств - РИА Новости, 26.05.2025

Путин поддержал идею запуска пилотных проектов по автоматизации производств

Президент России Владимир Путин поддержал предложение о запуске пилотных проектов для развития сферы автоматизации производств. РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T17:59:00+03:00

2025-05-26T17:59:00+03:00

2025-05-26T17:59:00+03:00

экономика

россия

владимир путин

технологии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1a/2019167556_0:2:3068:1728_1920x0_80_0_0_8de11a69d6ae4d61de5042d927d69bb7.jpg

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал предложение о запуске пилотных проектов для развития сферы автоматизации производств. "Давайте обязательно сделаем эти пилоты (по развитию автоматизации производств в России - ред.), о которых вы сказали, и в Ростове, и в Нижнем (Новгороде - ред.)", - сказал Путин на встрече с представителями деловых кругов. Президент отметил, что развитие робототехники в России является одним из ключевых направлений работы.

https://ria.ru/20250526/pomosch-2019167995.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, владимир путин, технологии