https://ria.ru/20250526/avtomatizatsiya-2019170115.html
Путин поддержал идею запуска пилотных проектов по автоматизации производств
Путин поддержал идею запуска пилотных проектов по автоматизации производств - РИА Новости, 26.05.2025
Путин поддержал идею запуска пилотных проектов по автоматизации производств
Президент России Владимир Путин поддержал предложение о запуске пилотных проектов для развития сферы автоматизации производств. РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T17:59:00+03:00
2025-05-26T17:59:00+03:00
2025-05-26T17:59:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
технологии
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал предложение о запуске пилотных проектов для развития сферы автоматизации производств. "Давайте обязательно сделаем эти пилоты (по развитию автоматизации производств в России - ред.), о которых вы сказали, и в Ростове, и в Нижнем (Новгороде - ред.)", - сказал Путин на встрече с представителями деловых кругов. Президент отметил, что развитие робототехники в России является одним из ключевых направлений работы.
https://ria.ru/20250526/pomosch-2019167995.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин, технологии
Экономика, Россия, Владимир Путин, Технологии
Путин поддержал идею запуска пилотных проектов по автоматизации производств
Путин поддержал идею о запуске пилотных проектов для развития автоматизации