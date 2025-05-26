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Минпромторг расширил программу льготного автокредитования - РИА Новости, 26.05.2025
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19:38 26.05.2025 (обновлено: 21:43 26.05.2025)
https://ria.ru/20250526/avto-2019197384.html
Минпромторг расширил программу льготного автокредитования
Минпромторг расширил программу льготного автокредитования - РИА Новости, 26.05.2025
Минпромторг расширил программу льготного автокредитования
Министерство промышленности и торговли смягчило требования программы льготного автокредитования "Семейный автомобиль", сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T19:38:00+03:00
2025-05-26T21:43:00+03:00
общество
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Министерство промышленности и торговли смягчило требования программы льготного автокредитования "Семейный автомобиль", сообщила пресс-служба ведомства. "В середине мая было принято решение о возвращении подпрограммы "Семейный автомобиль" в периметр программы льготного автокредитования. На тот момент акцент был сделан на многодетных семьях, у которых минимум трое детей. &lt;...&gt; С 26 мая программой &lt;...&gt; смогут воспользоваться и семьи, в которых двое детей", — говорится в заявлении.Нововведение позволяет получить скидку на: Минпромторг объявил о запуске подпрограммы "Семейный автомобиль" в середине месяца. Дополнительно к уже действующим категориям граждан с 13 мая приобрести машину на более выгодных условиях — со скидкой десять процентов — имеют право семьи, в которых трое и более детей.Кроме того, участники СВО, получившие ранения в зоне боевых действий, могут претендовать на скидку 40 процентов при покупке автомобиля с ручным управлением.
https://ria.ru/20250330/avto-1986849895.html
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общество, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Общество, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Минпромторг расширил программу льготного автокредитования

В РФ семьи с двумя детьми включили в программу льготного автокредитования

© Fotolia / greentellectНовые автомобили в автосалоне
Новые автомобили в автосалоне - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© Fotolia / greentellect
Новые автомобили в автосалоне. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Министерство промышленности и торговли смягчило требования программы льготного автокредитования "Семейный автомобиль", сообщила пресс-служба ведомства.
"В середине мая было принято решение о возвращении подпрограммы "Семейный автомобиль" в периметр программы льготного автокредитования. На тот момент акцент был сделан на многодетных семьях, у которых минимум трое детей. <...> С 26 мая программой <...> смогут воспользоваться и семьи, в которых двое детей", — говорится в заявлении.
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Нововведение позволяет получить скидку на:
  • электромобиль в размере 35 процентов, но не более 925 тысяч рублей;
  • автомобиль с ДВС — в размере 20 процентов;
  • автомобиль с ДВС для жителей Дальневосточного федерального округа — в размере 25 процентов.
Минпромторг объявил о запуске подпрограммы "Семейный автомобиль" в середине месяца. Дополнительно к уже действующим категориям граждан с 13 мая приобрести машину на более выгодных условиях — со скидкой десять процентов — имеют право семьи, в которых трое и более детей.
Кроме того, участники СВО, получившие ранения в зоне боевых действий, могут претендовать на скидку 40 процентов при покупке автомобиля с ручным управлением.
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ОбществоРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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