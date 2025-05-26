Минпромторг расширил программу льготного автокредитования
В РФ семьи с двумя детьми включили в программу льготного автокредитования
Новые автомобили в автосалоне. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Министерство промышленности и торговли смягчило требования программы льготного автокредитования "Семейный автомобиль", сообщила пресс-служба ведомства.
"В середине мая было принято решение о возвращении подпрограммы "Семейный автомобиль" в периметр программы льготного автокредитования. На тот момент акцент был сделан на многодетных семьях, у которых минимум трое детей. <...> С 26 мая программой <...> смогут воспользоваться и семьи, в которых двое детей", — говорится в заявлении.
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Нововведение позволяет получить скидку на:
- электромобиль в размере 35 процентов, но не более 925 тысяч рублей;
- автомобиль с ДВС — в размере 20 процентов;
- автомобиль с ДВС для жителей Дальневосточного федерального округа — в размере 25 процентов.
Минпромторг объявил о запуске подпрограммы "Семейный автомобиль" в середине месяца. Дополнительно к уже действующим категориям граждан с 13 мая приобрести машину на более выгодных условиях — со скидкой десять процентов — имеют право семьи, в которых трое и более детей.
Кроме того, участники СВО, получившие ранения в зоне боевых действий, могут претендовать на скидку 40 процентов при покупке автомобиля с ручным управлением.