https://ria.ru/20250526/avto-2019197384.html

Минпромторг расширил программу льготного автокредитования

Минпромторг расширил программу льготного автокредитования - РИА Новости, 26.05.2025

Минпромторг расширил программу льготного автокредитования

Министерство промышленности и торговли смягчило требования программы льготного автокредитования "Семейный автомобиль", сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T19:38:00+03:00

2025-05-26T19:38:00+03:00

2025-05-26T21:43:00+03:00

общество

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Министерство промышленности и торговли смягчило требования программы льготного автокредитования "Семейный автомобиль", сообщила пресс-служба ведомства. "В середине мая было принято решение о возвращении подпрограммы "Семейный автомобиль" в периметр программы льготного автокредитования. На тот момент акцент был сделан на многодетных семьях, у которых минимум трое детей. <...> С 26 мая программой <...> смогут воспользоваться и семьи, в которых двое детей", — говорится в заявлении.Нововведение позволяет получить скидку на: Минпромторг объявил о запуске подпрограммы "Семейный автомобиль" в середине месяца. Дополнительно к уже действующим категориям граждан с 13 мая приобрести машину на более выгодных условиях — со скидкой десять процентов — имеют право семьи, в которых трое и более детей.Кроме того, участники СВО, получившие ранения в зоне боевых действий, могут претендовать на скидку 40 процентов при покупке автомобиля с ручным управлением.

https://ria.ru/20250330/avto-1986849895.html

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общество, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)