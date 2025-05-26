https://ria.ru/20250526/ataka-2019040761.html

В апреле от атак ВСУ пострадали минимум 478 жителей России, заявил Мирошник

В апреле от атак ВСУ пострадали минимум 478 жителей России, заявил Мирошник - РИА Новости, 26.05.2025

В апреле от атак ВСУ пострадали минимум 478 жителей России, заявил Мирошник

Минимум 478 мирных жителей России пострадали в апреле от атак ВСУ, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T07:26:00+03:00

2025-05-26T07:26:00+03:00

2025-05-26T07:26:00+03:00

специальная военная операция на украине

родион мирошник

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Минимум 478 мирных жителей России пострадали в апреле от атак ВСУ, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "От действий ВФУ за апрель пострадали как минимум 478 мирных жителей: ранены 419 человек, в том числе 21 несовершеннолетний, погибли 59 человек, в том числе 5 несовершеннолетних", - говорится в ежемесячном докладе Мирошника, который есть в распоряжении РИА Новости. Он добавил, что в прошлом месяце боевики еженедельно наносили около двух тысяч ударов по гражданским объектам или около трехсот ударов ежесуточно. "Всего выпущено как минимум 8929 боеприпасов за месяц. Целями ударов становились жилые многоэтажные и частные дома, объекты инфраструктуры, производственные предприятия, медицинские, образовательные и социальные объекты", - подчеркнул посол. Украинские вооруженные формирования в указанный период активно применяли против гражданского населения боеприпасы с кассетной боевой частью, реактивные снаряды со шрапнельной и осколочной боевой частью, указал Мирошник, отметив, что это может считаться применением негуманных методов войны и использованием вооружений с увеличенной поражающей силой против гражданского населения.

https://ria.ru/20250520/miroshnik-2017980789.html

https://ria.ru/20250519/peregovory-2017822338.html

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родион мирошник