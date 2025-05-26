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В Ярославской области отразили атаку украинского БПЛА
В Ярославской области отразили атаку украинского БПЛА - РИА Новости, 26.05.2025
В Ярославской области отразили атаку украинского БПЛА
Атака украинского БПЛА отражена на подлете к Ярославлю, разрушений и пострадавших нет, сообщил губернатор Михаил Евраев. РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T07:05:00+03:00
2025-05-26T07:05:00+03:00
2025-05-26T07:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Атака украинского БПЛА отражена на подлете к Ярославлю, разрушений и пострадавших нет, сообщил губернатор Михаил Евраев."️На подлете к Ярославлю отражена атака украинского БПЛА. Разрушений и пострадавших нет. На территории региона могут находиться фрагменты беспилотника, которые важны для следствия. При их обнаружении отойдите на безопасное расстояние и незамедлительно сообщите о местонахождении фрагментов по телефону 112", - написал Евраев в Telegram-канале.Он добавил, что работа подразделений министерства обороны и силовых ведомств по обеспечению безопасности в регионе продолжается.
https://ria.ru/20250526/bespilotniki-2019039572.html
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ярославская область, ярославль, михаил евраев
Специальная военная операция на Украине, Ярославская область, Ярославль, Михаил Евраев
В Ярославской области отразили атаку украинского БПЛА
Евраев: в Ярославской области отразили атаку БПЛА ВСУ