https://ria.ru/20250526/ataka-2019039819.html

В Ярославской области отразили атаку украинского БПЛА

В Ярославской области отразили атаку украинского БПЛА - РИА Новости, 26.05.2025

В Ярославской области отразили атаку украинского БПЛА

Атака украинского БПЛА отражена на подлете к Ярославлю, разрушений и пострадавших нет, сообщил губернатор Михаил Евраев. РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T07:05:00+03:00

2025-05-26T07:05:00+03:00

2025-05-26T07:10:00+03:00

специальная военная операция на украине

ярославская область

ярославль

михаил евраев

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Атака украинского БПЛА отражена на подлете к Ярославлю, разрушений и пострадавших нет, сообщил губернатор Михаил Евраев."️На подлете к Ярославлю отражена атака украинского БПЛА. Разрушений и пострадавших нет. На территории региона могут находиться фрагменты беспилотника, которые важны для следствия. При их обнаружении отойдите на безопасное расстояние и незамедлительно сообщите о местонахождении фрагментов по телефону 112", - написал Евраев в Telegram-канале.Он добавил, что работа подразделений министерства обороны и силовых ведомств по обеспечению безопасности в регионе продолжается.

https://ria.ru/20250526/bespilotniki-2019039572.html

ярославская область

ярославль

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ярославская область, ярославль, михаил евраев