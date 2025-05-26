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В Калининграде арестовали участников группы, обвиняемых в мошенничестве - РИА Новости, 26.05.2025
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17:24 26.05.2025
https://ria.ru/20250526/arest-2019160085.html
В Калининграде арестовали участников группы, обвиняемых в мошенничестве
В Калининграде арестовали участников группы, обвиняемых в мошенничестве - РИА Новости, 26.05.2025
В Калининграде арестовали участников группы, обвиняемых в мошенничестве
Центральный районный суд Калининграда арестовал на два месяца шестерых участников преступной группы, которая занималась дистанционным мошенничеством на... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T17:24:00+03:00
2025-05-26T17:24:00+03:00
калининград
калининградская область
россия
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общество
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КАЛИНИНГРАД, 26 мая — РИА Новости. Центральный районный суд Калининграда арестовал на два месяца шестерых участников преступной группы, которая занималась дистанционным мошенничеством на территории нескольких регионов страны, сообщает пресс-служба областного суда. По версии следствия, 19 мая М. как руководитель структурного подразделения преступного сообщества в Калининградской области вовлек пятерых лиц, которые согласились доставлять сим-карты, оформленные с помощью незаконно полученных персональных данных граждан РФ без их ведома, на территории Калининградской, Свердловской, Московской областей, города Москвы и Краснодарского края. Сим-карты были необходимы соучастникам для обеспечения работы устройств "Сим-бокс", которые использовались при дистанционном мошенничестве, хищениях, незаконном использовании, сборе и передаче компьютерной информации и иных преступлениях. "Взяты под стражу шестеро молодых людей, обвиняемых в совершении преступлений в сфере компьютерной информации, а также против общественной безопасности.... Постановлениями Центрального районного суда.. в отношении шестерых обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 20 июля 2025 года", - говорится в сообщении. М. обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "в" части 3 статьи 272.1 УК РФ (передача сведений, содержащих персональные данные (страницы паспорта) граждан РФ) и частью 1 статьи 210 УК РФ (создание преступного сообщества в целях совершения одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений). Ещё пятеро человек обвиняются по части 2 статьи 210 УК РФ по факту создания преступного сообщества в целях совершения нескольких тяжких преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ, – мошенничество в особо крупном размере, в результате которого потерпевшему был причинен ущерб в размере не менее 65 миллионов 300 тысяч рублей, а также по факту осуществления сбора и передачи компьютерной информации, содержащей персональные данные, группой лиц по предварительному сговору. Ранее пресс-служба регионального управления ФСБ сообщила о задержании в Калининградской области шестерых граждан РФ, которые входили в состав преступного сообщества, организованного представителями спецслужб Украины.
https://ria.ru/20250520/moshenniki-2017997534.html
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калининград, калининградская область, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество
Калининград, Калининградская область, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Общество
В Калининграде арестовали участников группы, обвиняемых в мошенничестве

Суд в Калининграде арестовал 6 участников группы, обвиняемых в мошенничестве

© Фото : Калининградский областной суд/TelegramЦентральный районный суд Калининграда арестовал на два месяца шестерых участников преступной группы, которая занималась дистанционным мошенничеством на территории нескольких регионов страны
Центральный районный суд Калининграда арестовал на два месяца шестерых участников преступной группы, которая занималась дистанционным мошенничеством на территории нескольких регионов страны - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© Фото : Калининградский областной суд/Telegram
Центральный районный суд Калининграда арестовал на два месяца шестерых участников преступной группы, которая занималась дистанционным мошенничеством на территории нескольких регионов страны
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КАЛИНИНГРАД, 26 мая — РИА Новости. Центральный районный суд Калининграда арестовал на два месяца шестерых участников преступной группы, которая занималась дистанционным мошенничеством на территории нескольких регионов страны, сообщает пресс-служба областного суда.
По версии следствия, 19 мая М. как руководитель структурного подразделения преступного сообщества в Калининградской области вовлек пятерых лиц, которые согласились доставлять сим-карты, оформленные с помощью незаконно полученных персональных данных граждан РФ без их ведома, на территории Калининградской, Свердловской, Московской областей, города Москвы и Краснодарского края. Сим-карты были необходимы соучастникам для обеспечения работы устройств "Сим-бокс", которые использовались при дистанционном мошенничестве, хищениях, незаконном использовании, сборе и передаче компьютерной информации и иных преступлениях.
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"Взяты под стражу шестеро молодых людей, обвиняемых в совершении преступлений в сфере компьютерной информации, а также против общественной безопасности.... Постановлениями Центрального районного суда.. в отношении шестерых обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 20 июля 2025 года", - говорится в сообщении.
М. обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "в" части 3 статьи 272.1 УК РФ (передача сведений, содержащих персональные данные (страницы паспорта) граждан РФ) и частью 1 статьи 210 УК РФ (создание преступного сообщества в целях совершения одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений).
Ещё пятеро человек обвиняются по части 2 статьи 210 УК РФ по факту создания преступного сообщества в целях совершения нескольких тяжких преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ, – мошенничество в особо крупном размере, в результате которого потерпевшему был причинен ущерб в размере не менее 65 миллионов 300 тысяч рублей, а также по факту осуществления сбора и передачи компьютерной информации, содержащей персональные данные, группой лиц по предварительному сговору.
Ранее пресс-служба регионального управления ФСБ сообщила о задержании в Калининградской области шестерых граждан РФ, которые входили в состав преступного сообщества, организованного представителями спецслужб Украины.
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