https://ria.ru/20250526/arest-2019160085.html

В Калининграде арестовали участников группы, обвиняемых в мошенничестве

В Калининграде арестовали участников группы, обвиняемых в мошенничестве - РИА Новости, 26.05.2025

В Калининграде арестовали участников группы, обвиняемых в мошенничестве

Центральный районный суд Калининграда арестовал на два месяца шестерых участников преступной группы, которая занималась дистанционным мошенничеством на... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T17:24:00+03:00

2025-05-26T17:24:00+03:00

2025-05-26T17:24:00+03:00

калининград

калининградская область

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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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КАЛИНИНГРАД, 26 мая — РИА Новости. Центральный районный суд Калининграда арестовал на два месяца шестерых участников преступной группы, которая занималась дистанционным мошенничеством на территории нескольких регионов страны, сообщает пресс-служба областного суда. По версии следствия, 19 мая М. как руководитель структурного подразделения преступного сообщества в Калининградской области вовлек пятерых лиц, которые согласились доставлять сим-карты, оформленные с помощью незаконно полученных персональных данных граждан РФ без их ведома, на территории Калининградской, Свердловской, Московской областей, города Москвы и Краснодарского края. Сим-карты были необходимы соучастникам для обеспечения работы устройств "Сим-бокс", которые использовались при дистанционном мошенничестве, хищениях, незаконном использовании, сборе и передаче компьютерной информации и иных преступлениях. "Взяты под стражу шестеро молодых людей, обвиняемых в совершении преступлений в сфере компьютерной информации, а также против общественной безопасности.... Постановлениями Центрального районного суда.. в отношении шестерых обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 20 июля 2025 года", - говорится в сообщении. М. обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "в" части 3 статьи 272.1 УК РФ (передача сведений, содержащих персональные данные (страницы паспорта) граждан РФ) и частью 1 статьи 210 УК РФ (создание преступного сообщества в целях совершения одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений). Ещё пятеро человек обвиняются по части 2 статьи 210 УК РФ по факту создания преступного сообщества в целях совершения нескольких тяжких преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ, – мошенничество в особо крупном размере, в результате которого потерпевшему был причинен ущерб в размере не менее 65 миллионов 300 тысяч рублей, а также по факту осуществления сбора и передачи компьютерной информации, содержащей персональные данные, группой лиц по предварительному сговору. Ранее пресс-служба регионального управления ФСБ сообщила о задержании в Калининградской области шестерых граждан РФ, которые входили в состав преступного сообщества, организованного представителями спецслужб Украины.

https://ria.ru/20250520/moshenniki-2017997534.html

https://ria.ru/20250516/moshenniki-2017387152.html

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калининград, калининградская область, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество