Директора концертного зала "Башкортостан" арестовали
В Уфе арестовали директора концертного зала "Башкортостан" Яруллина
© Следком Башкирии/TelegramВ Уфе арестовали директора концертного зала "Башкортостан" Вильдана Яруллина
В Уфе арестовали директора концертного зала "Башкортостан" Вильдана Яруллина
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УФА, 26 мая - РИА Новости. Суд в Уфе арестовал директора государственного концертного зала "Башкортостан" по делу о превышении должностных полномочий, сообщает СУ СК РФ по Башкирии.
По версии следствия, с 2020 по 2022 годы директор концертного зала, используя свое служебное положение, давал указания о незаконном начислении повышенной материальной помощи, часть которой забирал себе. Общая сумма присвоенных денег составила почти 200 тысяч рублей. А в октябре 2023 года обвиняемый заключил договор на оказание услуг по подготовке концертной площадки с аффилированным индивидуальным предпринимателем почти на 33 миллиона рублей, минуя конкурсные процедуры.
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"Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Башкортостан предъявлено обвинение директору Государственного концертного зала "Башкортостан" в двух эпизодах превышения должностных полномочий, совершенных из корыстной и иной личной заинтересованности (пункту "е" части 3 статьи 286 УК РФ). Судом по ходатайству следователя обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - следует из релиза.
Отмечается, что противоправные факты выявлены в ходе совместной работы следователей СК и оперативников ФСБ республики.
"По месту работы и жительства фигуранта проведены обыски, изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела. Следователи продолжают сбор доказательственной базы по делу", - добавили в СУ СК РФ по Башкирии.
С 2019 года государственным концертным залом "Башкортостан" руководит Вильдан Яруллин. Он заслуженный и народный артист Республики Башкортостан, художественный руководитель и солист студии "Караван-Сарай".
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