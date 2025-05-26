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Директора концертного зала "Башкортостан" арестовали - РИА Новости, 26.05.2025
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16:32 26.05.2025 (обновлено: 17:25 26.05.2025)
https://ria.ru/20250526/arest-2019143237.html
Директора концертного зала "Башкортостан" арестовали
Директора концертного зала "Башкортостан" арестовали - РИА Новости, 26.05.2025
Директора концертного зала "Башкортостан" арестовали
Суд в Уфе арестовал директора государственного концертного зала "Башкортостан" по делу о превышении должностных полномочий, сообщает СУ СК РФ по Башкирии. РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T16:32:00+03:00
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УФА, 26 мая - РИА Новости. Суд в Уфе арестовал директора государственного концертного зала "Башкортостан" по делу о превышении должностных полномочий, сообщает СУ СК РФ по Башкирии. По версии следствия, с 2020 по 2022 годы директор концертного зала, используя свое служебное положение, давал указания о незаконном начислении повышенной материальной помощи, часть которой забирал себе. Общая сумма присвоенных денег составила почти 200 тысяч рублей. А в октябре 2023 года обвиняемый заключил договор на оказание услуг по подготовке концертной площадки с аффилированным индивидуальным предпринимателем почти на 33 миллиона рублей, минуя конкурсные процедуры. "Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Башкортостан предъявлено обвинение директору Государственного концертного зала "Башкортостан" в двух эпизодах превышения должностных полномочий, совершенных из корыстной и иной личной заинтересованности (пункту "е" части 3 статьи 286 УК РФ). Судом по ходатайству следователя обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - следует из релиза. Отмечается, что противоправные факты выявлены в ходе совместной работы следователей СК и оперативников ФСБ республики. "По месту работы и жительства фигуранта проведены обыски, изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела. Следователи продолжают сбор доказательственной базы по делу", - добавили в СУ СК РФ по Башкирии. С 2019 года государственным концертным залом "Башкортостан" руководит Вильдан Яруллин. Он заслуженный и народный артист Республики Башкортостан, художественный руководитель и солист студии "Караван-Сарай".
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россия, республика башкортостан, уфа, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество
Россия, Республика Башкортостан, Уфа, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Общество
Директора концертного зала "Башкортостан" арестовали

В Уфе арестовали директора концертного зала "Башкортостан" Яруллина

© Следком Башкирии/TelegramВ Уфе арестовали директора концертного зала "Башкортостан" Вильдана Яруллина
В Уфе арестовали директора концертного зала Башкортостан Вильдана Яруллина - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© Следком Башкирии/Telegram
В Уфе арестовали директора концертного зала "Башкортостан" Вильдана Яруллина
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УФА, 26 мая - РИА Новости. Суд в Уфе арестовал директора государственного концертного зала "Башкортостан" по делу о превышении должностных полномочий, сообщает СУ СК РФ по Башкирии.
По версии следствия, с 2020 по 2022 годы директор концертного зала, используя свое служебное положение, давал указания о незаконном начислении повышенной материальной помощи, часть которой забирал себе. Общая сумма присвоенных денег составила почти 200 тысяч рублей. А в октябре 2023 года обвиняемый заключил договор на оказание услуг по подготовке концертной площадки с аффилированным индивидуальным предпринимателем почти на 33 миллиона рублей, минуя конкурсные процедуры.
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"Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Башкортостан предъявлено обвинение директору Государственного концертного зала "Башкортостан" в двух эпизодах превышения должностных полномочий, совершенных из корыстной и иной личной заинтересованности (пункту "е" части 3 статьи 286 УК РФ). Судом по ходатайству следователя обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - следует из релиза.
Отмечается, что противоправные факты выявлены в ходе совместной работы следователей СК и оперативников ФСБ республики.
"По месту работы и жительства фигуранта проведены обыски, изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела. Следователи продолжают сбор доказательственной базы по делу", - добавили в СУ СК РФ по Башкирии.
С 2019 года государственным концертным залом "Башкортостан" руководит Вильдан Яруллин. Он заслуженный и народный артист Республики Башкортостан, художественный руководитель и солист студии "Караван-Сарай".
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