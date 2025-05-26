https://ria.ru/20250526/arest-2019133451.html
Исламистов, задержанных в Нижегородской области, арестовали до 19 июля
Исламистов, задержанных в Нижегородской области, арестовали до 19 июля - РИА Новости, 26.05.2025
Исламистов, задержанных в Нижегородской области, арестовали до 19 июля
Двое задержанных сотрудниками ФСБ в Нижегородской области участников ячейки запрещённой в РФ международной террористической организации (МТО) арестованы почти... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T15:56:00+03:00
2025-05-26T15:56:00+03:00
2025-05-26T16:06:00+03:00
нижегородская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
общество
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 мая – РИА Новости. Двое задержанных сотрудниками ФСБ в Нижегородской области участников ячейки запрещённой в РФ международной террористической организации (МТО) арестованы почти на 2 месяца, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона."Постановлениями Нижегородского районного суда Нижнего Новгорода им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 19 июля 2025 года включительно", - сообщили агентству суде.Собеседница агентства уточнила, что они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации).Ранее ФСБ сообщила о пресечении в Нижегородской области деятельности законспирированной ячейки запрещенной на территории России МТО из семи граждан центральноазиатской страны. Они по указанию эмиссара из Польши распространяли террористическую идеологию о создании "всемирного халифата". Обнаружены и изъяты запрещенные в РФ пропагандистские материалы, средства связи, электронные носители информации. В отношении двух главарей группы возбуждены уголовные дела, ее рядовые участники задержаны и будут выдворены.
https://ria.ru/20250523/terakt-2018592846.html
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Кадры задержания исламистов, ячейку которых раскрыли в Нижегородской области
ФСБ показала видео задержания исламистов, ячейку которых раскрыли в Нижегородской области.
2025-05-26T15:56
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нижегородская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество
Нижегородская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Общество
Исламистов, задержанных в Нижегородской области, арестовали до 19 июля
ФСБ: исламистов, задержанных в Нижегородской области, арестовали до 19 июля