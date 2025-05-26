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Суд в Перми продлил арест фотографу, обвиняемому в госизмене - РИА Новости, 26.05.2025
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13:53 26.05.2025
https://ria.ru/20250526/arest-2019099796.html
Суд в Перми продлил арест фотографу, обвиняемому в госизмене
Суд в Перми продлил арест фотографу, обвиняемому в госизмене - РИА Новости, 26.05.2025
Суд в Перми продлил арест фотографу, обвиняемому в госизмене
Пермский краевой суд продлил до 15 августа срок ареста пермскому фотографу и музыканту Григорию Скворцову, обвиняемому в госизмене, дело начнут рассматривать 6... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T13:53:00+03:00
2025-05-26T13:53:00+03:00
пермский краевой суд
пермь
россия
общество
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ПЕРМЬ, 26 мая - РИА Новости. Пермский краевой суд продлил до 15 августа срок ареста пермскому фотографу и музыканту Григорию Скворцову, обвиняемому в госизмене, дело начнут рассматривать 6 июня, сообщили РИА Новости в суде. Фигурант был задержан в 2023 году. Ему предъявлено обвинение по статье 275 УК РФ (госизмена), санкция которой предусматривает до пожизненного лишения свободы. Ряд СМИ указывали, что Скворцов своей вины не признает. Уточнялось также, что, по версии силовиков, фотограф якобы передал иностранному коллеге книгу про советские рассекреченные фортификационные сооружения (результаты историко-архивного исследования). Ранее издание было доступно для покупки в некоторых интернет-магазинах. "Мера пресечения в виде содержания под стражей продлена до 15 августа", - рассказали в суде. Заседание проходило в закрытом режиме. Фотограф участвовал в заседании по видеоконференцсвязи. Дело начнут рассматривать в суде 6 июня.
https://ria.ru/20240701/gosizmena-1956577879.html
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пермский краевой суд, пермь, россия, общество
Пермский краевой суд, Пермь, Россия, Общество
Суд в Перми продлил арест фотографу, обвиняемому в госизмене

Суд в Перми продлил арест фотографу Скворцову, обвиняемому в госизмене

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 26 мая - РИА Новости. Пермский краевой суд продлил до 15 августа срок ареста пермскому фотографу и музыканту Григорию Скворцову, обвиняемому в госизмене, дело начнут рассматривать 6 июня, сообщили РИА Новости в суде.
Фигурант был задержан в 2023 году. Ему предъявлено обвинение по статье 275 УК РФ (госизмена), санкция которой предусматривает до пожизненного лишения свободы. Ряд СМИ указывали, что Скворцов своей вины не признает. Уточнялось также, что, по версии силовиков, фотограф якобы передал иностранному коллеге книгу про советские рассекреченные фортификационные сооружения (результаты историко-архивного исследования). Ранее издание было доступно для покупки в некоторых интернет-магазинах.
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"Мера пресечения в виде содержания под стражей продлена до 15 августа", - рассказали в суде.
Заседание проходило в закрытом режиме. Фотограф участвовал в заседании по видеоконференцсвязи. Дело начнут рассматривать в суде 6 июня.
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