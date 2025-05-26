https://ria.ru/20250526/arest-2019099796.html

Суд в Перми продлил арест фотографу, обвиняемому в госизмене

Суд в Перми продлил арест фотографу, обвиняемому в госизмене - РИА Новости, 26.05.2025

Суд в Перми продлил арест фотографу, обвиняемому в госизмене

Пермский краевой суд продлил до 15 августа срок ареста пермскому фотографу и музыканту Григорию Скворцову, обвиняемому в госизмене, дело начнут рассматривать 6... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T13:53:00+03:00

2025-05-26T13:53:00+03:00

2025-05-26T13:53:00+03:00

пермский краевой суд

пермь

россия

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg

ПЕРМЬ, 26 мая - РИА Новости. Пермский краевой суд продлил до 15 августа срок ареста пермскому фотографу и музыканту Григорию Скворцову, обвиняемому в госизмене, дело начнут рассматривать 6 июня, сообщили РИА Новости в суде. Фигурант был задержан в 2023 году. Ему предъявлено обвинение по статье 275 УК РФ (госизмена), санкция которой предусматривает до пожизненного лишения свободы. Ряд СМИ указывали, что Скворцов своей вины не признает. Уточнялось также, что, по версии силовиков, фотограф якобы передал иностранному коллеге книгу про советские рассекреченные фортификационные сооружения (результаты историко-архивного исследования). Ранее издание было доступно для покупки в некоторых интернет-магазинах. "Мера пресечения в виде содержания под стражей продлена до 15 августа", - рассказали в суде. Заседание проходило в закрытом режиме. Фотограф участвовал в заседании по видеоконференцсвязи. Дело начнут рассматривать в суде 6 июня.

https://ria.ru/20240701/gosizmena-1956577879.html

https://ria.ru/20240207/gosizmena-1926010237.html

пермь

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

пермский краевой суд, пермь, россия, общество