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Таксиста, обвиняемого в убийстве девушки в Челябинске, арестовали - РИА Новости, 26.05.2025
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11:17 26.05.2025
https://ria.ru/20250526/arest-2019066819.html
Таксиста, обвиняемого в убийстве девушки в Челябинске, арестовали
Таксиста, обвиняемого в убийстве девушки в Челябинске, арестовали - РИА Новости, 26.05.2025
Таксиста, обвиняемого в убийстве девушки в Челябинске, арестовали
Водитель такси, обвиняемый в убийстве в ходе конфликта 24-летней пассажирки в Челябинске, арестован судом на 2 месяца, сообщило в понедельник следственное... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T11:17:00+03:00
2025-05-26T11:17:00+03:00
челябинск
россия
курчатовский район
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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ЧЕЛЯБИНСК, 26 мая – РИА Новости. Водитель такси, обвиняемый в убийстве в ходе конфликта 24-летней пассажирки в Челябинске, арестован судом на 2 месяца, сообщило в понедельник следственное управление СК РФ по региону. Как сообщало региональное СУСК, 22 мая в полицию обратилась женщина с заявлением о пропаже 24-летней дочери. Установлено, что ночью 22 мая обвиняемый, работая в службе такси, выполнял заказ - в ходе поездки между ним и девушкой произошел конфликт, в результате мужчина вблизи остановки общественного транспорта "ЗАО Пластик" в Курчатовском районе Челябинска задушил пассажирку. После этого он вывез тело в лесную местность и закопал. В отношении 36-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). "Судом по ходатайству следователя в отношении обвиняемого в убийстве пассажирки такси избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 24 июля 2025 года", - говорится в сообщении.
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россия
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челябинск, россия, курчатовский район, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Челябинск, Россия, Курчатовский район, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Таксиста, обвиняемого в убийстве девушки в Челябинске, арестовали

Таксист, обвиняемый в убийстве девушки в Челябинске, арестован на 2 месяца

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПолицейская машина
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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ЧЕЛЯБИНСК, 26 мая – РИА Новости. Водитель такси, обвиняемый в убийстве в ходе конфликта 24-летней пассажирки в Челябинске, арестован судом на 2 месяца, сообщило в понедельник следственное управление СК РФ по региону.
Как сообщало региональное СУСК, 22 мая в полицию обратилась женщина с заявлением о пропаже 24-летней дочери. Установлено, что ночью 22 мая обвиняемый, работая в службе такси, выполнял заказ - в ходе поездки между ним и девушкой произошел конфликт, в результате мужчина вблизи остановки общественного транспорта "ЗАО Пластик" в Курчатовском районе Челябинска задушил пассажирку. После этого он вывез тело в лесную местность и закопал. В отношении 36-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).
"Судом по ходатайству следователя в отношении обвиняемого в убийстве пассажирки такси избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 24 июля 2025 года", - говорится в сообщении.
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ЧелябинскРоссияКурчатовский районСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
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