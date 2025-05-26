https://ria.ru/20250526/arest-2019066819.html

Таксиста, обвиняемого в убийстве девушки в Челябинске, арестовали

Таксиста, обвиняемого в убийстве девушки в Челябинске, арестовали - РИА Новости, 26.05.2025

Таксиста, обвиняемого в убийстве девушки в Челябинске, арестовали

Водитель такси, обвиняемый в убийстве в ходе конфликта 24-летней пассажирки в Челябинске, арестован судом на 2 месяца, сообщило в понедельник следственное... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T11:17:00+03:00

2025-05-26T11:17:00+03:00

2025-05-26T11:17:00+03:00

челябинск

россия

курчатовский район

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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ЧЕЛЯБИНСК, 26 мая – РИА Новости. Водитель такси, обвиняемый в убийстве в ходе конфликта 24-летней пассажирки в Челябинске, арестован судом на 2 месяца, сообщило в понедельник следственное управление СК РФ по региону. Как сообщало региональное СУСК, 22 мая в полицию обратилась женщина с заявлением о пропаже 24-летней дочери. Установлено, что ночью 22 мая обвиняемый, работая в службе такси, выполнял заказ - в ходе поездки между ним и девушкой произошел конфликт, в результате мужчина вблизи остановки общественного транспорта "ЗАО Пластик" в Курчатовском районе Челябинска задушил пассажирку. После этого он вывез тело в лесную местность и закопал. В отношении 36-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). "Судом по ходатайству следователя в отношении обвиняемого в убийстве пассажирки такси избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 24 июля 2025 года", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250524/kazan-2018895101.html

челябинск

россия

курчатовский район

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челябинск, россия, курчатовский район, следственный комитет россии (ск рф), происшествия