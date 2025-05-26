https://ria.ru/20250526/anokhin-2019166591.html
Анохин: новый фиджитал-центр готовится к открытию в Смоленске
Анохин: новый фиджитал-центр готовится к открытию в Смоленске - РИА Новости, 26.05.2025
Анохин: новый фиджитал-центр готовится к открытию в Смоленске
Новая фиджитал-площадка откроется во дворце спорта "Юбилейный" в Смоленске, сообщил губернатор региона Василий Анохин. РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T17:43:00+03:00
2025-05-26T17:43:00+03:00
2025-05-26T17:43:00+03:00
смоленская область
смоленск
смоленская область
василий анохин
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982395520_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_00e1ff96fa80d4a87b250ebc6a4202df.jpg
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Новая фиджитал-площадка откроется во дворце спорта "Юбилейный" в Смоленске, сообщил губернатор региона Василий Анохин. В учреждении отремонтируют помещения, закупят мебель и установят современное оборудование. Также, отмечает глава региона, помещение оформят в соответствии с требованиями Минспорта России, включая специальное брендирование. "В "Юбилейном" уже есть класс для занятий компьютерным спортом, где три года тренируются талантливые спортсмены из Смоленска. Планируем адаптировать дополнительные помещения для развития фиджитал-направления", – написал Анохин в своем телеграм-канале. Он отметил, что оборудование, использовавшееся для компьютерного спорта, передадут в муниципалитеты для создания новых отделений. "Это позволит еще большему числу молодых людей развивать одновременно физические и интеллектуальные способности, что и является особенностью фиджитал-спорта. О его перспективах ранее высказывался президент России Владимир Владимирович Путин", – подчеркнул Анохин. Ранее губернатор Смоленской области открыл первый в регионе фиджитал-центр. Он оснащен залами для компьютерных и консольных игр, устройствами виртуальной реальности, а также площадками для мини-футбола, стритбола и воркаута.
https://ria.ru/20250523/anokhin-2018768789.html
https://ria.ru/20250522/anokhin-2018533369.html
смоленск
смоленская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982395520_228:0:2503:1706_1920x0_80_0_0_892bb58a9cc6935c6103e1b6aa13217b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
смоленск, смоленская область, василий анохин, технологии
Смоленская область, Смоленск, Смоленская область, Василий Анохин, Технологии
Анохин: новый фиджитал-центр готовится к открытию в Смоленске
Анохин: в смоленском ДС "Юбилейный" откроется новый фиджитал-центр
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Новая фиджитал-площадка откроется во дворце спорта "Юбилейный" в Смоленске, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
В учреждении отремонтируют помещения, закупят мебель и установят современное оборудование. Также, отмечает глава региона, помещение оформят в соответствии с требованиями Минспорта России, включая специальное брендирование.
"В "Юбилейном" уже есть класс для занятий компьютерным спортом, где три года тренируются талантливые спортсмены из Смоленска. Планируем адаптировать дополнительные помещения для развития фиджитал-направления", – написал Анохин в своем телеграм-канале.
Он отметил, что оборудование, использовавшееся для компьютерного спорта, передадут в муниципалитеты для создания новых отделений.
"Это позволит еще большему числу молодых людей развивать одновременно физические и интеллектуальные способности, что и является особенностью фиджитал-спорта. О его перспективах ранее высказывался президент России Владимир Владимирович Путин", – подчеркнул Анохин.
Ранее губернатор Смоленской области открыл первый в регионе фиджитал-центр. Он оснащен залами для компьютерных и консольных игр, устройствами виртуальной реальности, а также площадками для мини-футбола, стритбола и воркаута.