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Анохин: новый фиджитал-центр готовится к открытию в Смоленске - РИА Новости, 26.05.2025
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Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
17:43 26.05.2025
https://ria.ru/20250526/anokhin-2019166591.html
Анохин: новый фиджитал-центр готовится к открытию в Смоленске
Анохин: новый фиджитал-центр готовится к открытию в Смоленске - РИА Новости, 26.05.2025
Анохин: новый фиджитал-центр готовится к открытию в Смоленске
Новая фиджитал-площадка откроется во дворце спорта "Юбилейный" в Смоленске, сообщил губернатор региона Василий Анохин. РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T17:43:00+03:00
2025-05-26T17:43:00+03:00
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смоленская область
василий анохин
технологии
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Новая фиджитал-площадка откроется во дворце спорта "Юбилейный" в Смоленске, сообщил губернатор региона Василий Анохин. В учреждении отремонтируют помещения, закупят мебель и установят современное оборудование. Также, отмечает глава региона, помещение оформят в соответствии с требованиями Минспорта России, включая специальное брендирование. "В "Юбилейном" уже есть класс для занятий компьютерным спортом, где три года тренируются талантливые спортсмены из Смоленска. Планируем адаптировать дополнительные помещения для развития фиджитал-направления", – написал Анохин в своем телеграм-канале. Он отметил, что оборудование, использовавшееся для компьютерного спорта, передадут в муниципалитеты для создания новых отделений. "Это позволит еще большему числу молодых людей развивать одновременно физические и интеллектуальные способности, что и является особенностью фиджитал-спорта. О его перспективах ранее высказывался президент России Владимир Владимирович Путин", – подчеркнул Анохин. Ранее губернатор Смоленской области открыл первый в регионе фиджитал-центр. Он оснащен залами для компьютерных и консольных игр, устройствами виртуальной реальности, а также площадками для мини-футбола, стритбола и воркаута.
https://ria.ru/20250523/anokhin-2018768789.html
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смоленск, смоленская область, василий анохин, технологии
Смоленская область, Смоленск, Смоленская область, Василий Анохин, Технологии
Анохин: новый фиджитал-центр готовится к открытию в Смоленске

Анохин: в смоленском ДС "Юбилейный" откроется новый фиджитал-центр

© Фото : Василий Анохин/ВКонтактеГубернатор Смоленской области Василий Анохин
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© Фото : Василий Анохин/ВКонтакте
Губернатор Смоленской области Василий Анохин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Новая фиджитал-площадка откроется во дворце спорта "Юбилейный" в Смоленске, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
В учреждении отремонтируют помещения, закупят мебель и установят современное оборудование. Также, отмечает глава региона, помещение оформят в соответствии с требованиями Минспорта России, включая специальное брендирование.
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"В "Юбилейном" уже есть класс для занятий компьютерным спортом, где три года тренируются талантливые спортсмены из Смоленска. Планируем адаптировать дополнительные помещения для развития фиджитал-направления", – написал Анохин в своем телеграм-канале.
Он отметил, что оборудование, использовавшееся для компьютерного спорта, передадут в муниципалитеты для создания новых отделений.
"Это позволит еще большему числу молодых людей развивать одновременно физические и интеллектуальные способности, что и является особенностью фиджитал-спорта. О его перспективах ранее высказывался президент России Владимир Владимирович Путин", – подчеркнул Анохин.
Ранее губернатор Смоленской области открыл первый в регионе фиджитал-центр. Он оснащен залами для компьютерных и консольных игр, устройствами виртуальной реальности, а также площадками для мини-футбола, стритбола и воркаута.
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Смоленская областьСмоленскСмоленская областьВасилий АнохинТехнологии
 
 
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