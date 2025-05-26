https://ria.ru/20250526/anokhin-2019166591.html

Анохин: новый фиджитал-центр готовится к открытию в Смоленске

Анохин: новый фиджитал-центр готовится к открытию в Смоленске - РИА Новости, 26.05.2025

Анохин: новый фиджитал-центр готовится к открытию в Смоленске

Новая фиджитал-площадка откроется во дворце спорта "Юбилейный" в Смоленске, сообщил губернатор региона Василий Анохин. РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T17:43:00+03:00

2025-05-26T17:43:00+03:00

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Новая фиджитал-площадка откроется во дворце спорта "Юбилейный" в Смоленске, сообщил губернатор региона Василий Анохин. В учреждении отремонтируют помещения, закупят мебель и установят современное оборудование. Также, отмечает глава региона, помещение оформят в соответствии с требованиями Минспорта России, включая специальное брендирование. "В "Юбилейном" уже есть класс для занятий компьютерным спортом, где три года тренируются талантливые спортсмены из Смоленска. Планируем адаптировать дополнительные помещения для развития фиджитал-направления", – написал Анохин в своем телеграм-канале. Он отметил, что оборудование, использовавшееся для компьютерного спорта, передадут в муниципалитеты для создания новых отделений. "Это позволит еще большему числу молодых людей развивать одновременно физические и интеллектуальные способности, что и является особенностью фиджитал-спорта. О его перспективах ранее высказывался президент России Владимир Владимирович Путин", – подчеркнул Анохин. Ранее губернатор Смоленской области открыл первый в регионе фиджитал-центр. Он оснащен залами для компьютерных и консольных игр, устройствами виртуальной реальности, а также площадками для мини-футбола, стритбола и воркаута.

https://ria.ru/20250523/anokhin-2018768789.html

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смоленск, смоленская область, василий анохин, технологии