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Актера из сериала "След" осудили за фейки о российской армии - РИА Новости, 26.05.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
13:38 26.05.2025 (обновлено: 20:17 26.05.2025)
https://ria.ru/20250526/akter-2019097545.html
Актера из сериала "След" осудили за фейки о российской армии
Актера из сериала "След" осудили за фейки о российской армии - РИА Новости, 26.05.2025
Актера из сериала "След" осудили за фейки о российской армии
Хорошевский суд Москвы заочно приговорил актера сериала "След" Андрея Хабарова к девяти годам колонии за фейки об армии и возбуждение ненависти, сообщили РИА... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T13:38:00+03:00
2025-05-26T20:17:00+03:00
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Хорошевский суд Москвы заочно приговорил актера сериала "След" Андрея Хабарова к девяти годам колонии за фейки об армии и возбуждение ненависти, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Хабаров Андрей Сергеевич признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "д" части второй статьи 207.3, &lt;…&gt; пунктом "а" части второй статьи 282 Уголовного кодекса Российской Федерации, ему окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", — рассказали в инстанции.Срок будет отсчитываться с момента экстрадиции Хабарова в Россию либо его задержания на территории страны. В октябре прошлого года актера заочно арестовали и объявили в международный розыск. Хабаров, окончивший Николаевский филиал Киевского национального университета культуры и искусств, известен зрителю по эпизодическим ролям в некоторых российских сериалах, в частности в "Следе".
https://ria.ru/20250430/feyki-2014473031.html
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Культура, Происшествия, Россия, Москва
Актера из сериала "След" осудили за фейки о российской армии

Суд приговорил актера Хабарова из сериала "След" к девяти годам за фейки о ВС РФ

© Фото : МВД РоссииАктер Андрей Хабаров
Актер Андрей Хабаров - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© Фото : МВД России
Актер Андрей Хабаров. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Хорошевский суд Москвы заочно приговорил актера сериала "След" Андрея Хабарова к девяти годам колонии за фейки об армии и возбуждение ненависти, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Хабаров Андрей Сергеевич признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "д" части второй статьи 207.3, <…> пунктом "а" части второй статьи 282 Уголовного кодекса Российской Федерации, ему окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", — рассказали в инстанции.
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Срок будет отсчитываться с момента экстрадиции Хабарова в Россию либо его задержания на территории страны.
В октябре прошлого года актера заочно арестовали и объявили в международный розыск.
Хабаров, окончивший Николаевский филиал Киевского национального университета культуры и искусств, известен зрителю по эпизодическим ролям в некоторых российских сериалах, в частности в "Следе".
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