Актера из сериала "След" осудили за фейки о российской армии
Суд приговорил актера Хабарова из сериала "След" к девяти годам за фейки о ВС РФ
© Фото : МВД РоссииАктер Андрей Хабаров
© Фото : МВД России
Актер Андрей Хабаров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Хорошевский суд Москвы заочно приговорил актера сериала "След" Андрея Хабарова к девяти годам колонии за фейки об армии и возбуждение ненависти, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Хабаров Андрей Сергеевич признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "д" части второй статьи 207.3, <…> пунктом "а" части второй статьи 282 Уголовного кодекса Российской Федерации, ему окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", — рассказали в инстанции.
СК возбудил дело против писателя Быкова* из-за фейков об армии
30 апреля, 19:16
Срок будет отсчитываться с момента экстрадиции Хабарова в Россию либо его задержания на территории страны.
В октябре прошлого года актера заочно арестовали и объявили в международный розыск.
Хабаров, окончивший Николаевский филиал Киевского национального университета культуры и искусств, известен зрителю по эпизодическим ролям в некоторых российских сериалах, в частности в "Следе".
В Петербурге общественницу осудили за фейки о российской армии
15 апреля, 15:48