https://ria.ru/20250526/akter-2019097545.html

Актера из сериала "След" осудили за фейки о российской армии

Актера из сериала "След" осудили за фейки о российской армии - РИА Новости, 26.05.2025

Актера из сериала "След" осудили за фейки о российской армии

Хорошевский суд Москвы заочно приговорил актера сериала "След" Андрея Хабарова к девяти годам колонии за фейки об армии и возбуждение ненависти, сообщили РИА... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T13:38:00+03:00

2025-05-26T13:38:00+03:00

2025-05-26T20:17:00+03:00

культура

происшествия

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Хорошевский суд Москвы заочно приговорил актера сериала "След" Андрея Хабарова к девяти годам колонии за фейки об армии и возбуждение ненависти, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Хабаров Андрей Сергеевич признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "д" части второй статьи 207.3, <…> пунктом "а" части второй статьи 282 Уголовного кодекса Российской Федерации, ему окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", — рассказали в инстанции.Срок будет отсчитываться с момента экстрадиции Хабарова в Россию либо его задержания на территории страны. В октябре прошлого года актера заочно арестовали и объявили в международный розыск. Хабаров, окончивший Николаевский филиал Киевского национального университета культуры и искусств, известен зрителю по эпизодическим ролям в некоторых российских сериалах, в частности в "Следе".

https://ria.ru/20250430/feyki-2014473031.html

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происшествия, россия, москва