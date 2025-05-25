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Футбольный клуб "Зенит"

Футбольный клуб "Зенит" - РИА Новости, 25.05.2025

Футбольный клуб "Зенит"

"Зенит" — российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. РИА Новости, 25.05.2025

2025-05-25T16:00:00+03:00

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"Зенит" — российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Ведет свою историю от физкультурного кружка Ленинградского Металлического завода (ЛМЗ) имени Сталина. Официальной датой рождения клуба принято считать 25 мая 1925 года. Вначале футбольный клуб именовался либо "Команда ЛМЗ им. Сталина", либо просто "Металлический завод". В 1936 году, после передачи всех физкультурников ЛМЗ под эгиду Добровольного спортивного общества (ДСО) "Сталинец", он получил имя "Сталинец". Тогда же утвердились и цвета формы команды, бело-голубые, по цветам эмблемы ДСО.С 1936 года клуб "Сталинец" был включен в число участников клубных чемпионатов СССР в группе Б (первая лига), а в 1938 году перешел в группу А (высшую лигу).В 1940 году команда стала называться "Зенит" в связи с тем, что Ленинградский металлический завод перешел в распоряжение Народного комиссариата вооружений, при котором существовало свое ДСО, носящее имя "Зенит".В 1941 году, во время Великой Отечественной войны, "Зенит" перешел под опеку Государственного оптико-механического завода (ГОМЗ, с 1962 года - Ленинградское оптико-механическое объединение, ЛОМО), а футболисты и тренеры были эвакуированы в Казань. Часть игроков осталась в Ленинграде (с 1991 года – Санкт-Петербург) и затем принимала участие в блокадных матчах, многие ушли на фронт.В 1943 году эвакуированные зенитовцы перебрались в подмосковный город Калининград (ныне Королев), где не только работали на артиллерийском заводе, но и продолжали тренировки. В феврале 1944 года "Зенит" вернулся в освобожденный от вражеской блокады Ленинград.В 1944 году команда "Зенит" стала обладателем Кубка СССР, одержав впервые в истории советского футбола победу над московскими командами.22 ноября 1980 года "Зенит" стал бронзовым призером чемпионата СССР, а осенью 1981 года состоялся дебют команды в Кубке УЕФА. Но первый опыт оказался неудачным: зенитовцы уступили дрезденскому "Динамо" (1:2; 1:4).В 1984 году впервые в своей истории "Зенит" стал чемпионом СССР.В 1980-е годы команда четыре раза подряд выходила в полуфинал Кубка СССР, но затянувшаяся смена поколений привела к тому, что клуб покинул высшую лигу в 1989 году.Летом 1990 года "Зенит" официально вышел из-под многолетней опеки ЛОМО, и было образовано коммунальное предприятие "Ленинградский городской футбольный клуб "Зенит", которое возглавил известный ленинградский спортивный журналист Владислав Гусев.В 1993 году футбольный клуб "Зенит" подвергся кардинальной реорганизации, было зарегистрировано закрытое акционерное общество "ФК Зенит", первыми акционерами которого стали крупная строительная корпорация "ХХ трест" (80% акций) и мэрия Санкт-Петербурга (20%).В 1995 году команда вернулась в высшую лигу чемпионата России.В числе сильнейших тренеров "Зенита" – Павел Садырин (1983-1987, 1995-1996), под руководством которого "Зенит" провел 262 матча (125 побед, 56 ничьих и 81 поражение); Юрий Морозов (1977-1982, 1991, 2000-2002) – 323 матча (121 победа, 92 ничьи и 110 поражений); Константин Лемешев (1941, 1944-1945, 1948-1950) – 132 матча (57 побед, 33 ничьих и 42 поражения); Властимил Петржела (2003-2006) – 145 матчей (73 победы, 41 ничья и 31 поражение); Лучано Спаллетти (2010-2014) – 184 матча (105 побед, 47 ничьих и 32 поражения). С мая 2018 года пост главного тренера "Зенита" занимает Сергей Семак. Под его руководством "Зенит" шесть раз становился чемпионом России, а также завоевал два Кубка и пять Суперкубков страны.20 апреля 2025 года Сергей Семак одержал 150-ю победу в рамках чемпионата России. Для этого ему потребовалось всего 249 игр, что стало одним из лучших результатов.С 1950 по 1992 год домашней ареной "Зенита" был стадион имени Кирова. С 1995 по 2017 год домашним стадионом футбольного клуба являлся "Петровский" (до 1992 года – Стадион имени В. И. Ленина).В 2007 году на месте демонтированного стадиона имени Кирова для ФК "Зенит" начали строить новый стадион. В апреле 2017 году здесь состоялся первый футбольный матч между "Зенитом" и "Уралом". В декабре 2018 года стадион получил название "Газпром Арена". Футбольный клуб "Зенит" – один из самых титулованных клубов России. На счету сине-бело-голубых множество наград высшего достоинства не только во внутренних турнирах, но и в международных соревнованиях. "Зенит" – многократный победитель первенства страны (1984, 2007, 2010, 2011/12, 2014/15, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24), обладатель Кубка России (1998/99, 2009/10, 2015/16, 2019/20, 2023/24), Суперкубка России (2008, 2011, 2015, 2016, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024), Кубка УЕФА (2008) и Суперкубка УЕФА (2008).Председатель правления (с 2023 года) ФК "Зенит" – Александр Медведев.Генеральным спонсором команды является ПАО "Газпром".Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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