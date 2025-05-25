Рейтинг@Mail.ru
На Украине появились билборды с призывом поддержать Зеленского молитвой - РИА Новости, 25.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:17 25.05.2025
https://ria.ru/20250525/zelenskiy-2019013421.html
На Украине появились билборды с призывом поддержать Зеленского молитвой
На Украине появились билборды с призывом поддержать Зеленского молитвой - РИА Новости, 25.05.2025
На Украине появились билборды с призывом поддержать Зеленского молитвой
На Украине начали появляться билборды с изображением Владимира Зеленского с призывом поддержать его молитвой, сообщает Союз православных журналистов (СПЖ). РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T21:17:00+03:00
2025-05-25T21:17:00+03:00
в мире
украина
сша
хмельницкая область
владимир зеленский
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2003003842_0:109:3072:1837_1920x0_80_0_0_ca0eaf08183a43e48876a6ddaaa36a65.jpg
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. На Украине начали появляться билборды с изображением Владимира Зеленского с призывом поддержать его молитвой, сообщает Союз православных журналистов (СПЖ). Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны. Президент США Дональд Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов" и заявил, что рейтинг Зеленского опустился до 4%. "На Украине стали устанавливать билборды религиозного содержания с изображением Владимира Зеленского. Один из них размещен в селе Судилков Хмельницкой области. На билборде – фото Зеленского, сердце в цветах национального флага, а также надпись: "Сильная страна – когда ее лидера поддерживает молитва", - говориться в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СПЖ. По данным объединения, билборд размещен в центре населенного пункта на Аллее Славы. При этом СПЖ отмечает, что во время инаугурационной речи Зеленский потребовал от чиновников забыть о практике развешивания в кабинетах своих портретов, мотивируя это отказом от культа личности.
https://ria.ru/20250223/ukraine-2001146049.html
украина
сша
хмельницкая область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2003003842_282:0:3013:2048_1920x0_80_0_0_e1966e085a43114cb8eea9f5e577b638.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, хмельницкая область, владимир зеленский, дональд трамп
В мире, Украина, США, Хмельницкая область, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
На Украине появились билборды с призывом поддержать Зеленского молитвой

Билборды с призывом поддержать Зеленского молитвой начали появляться на Украине

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. На Украине начали появляться билборды с изображением Владимира Зеленского с призывом поддержать его молитвой, сообщает Союз православных журналистов (СПЖ).
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны. Президент США Дональд Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов" и заявил, что рейтинг Зеленского опустился до 4%.
«
"На Украине стали устанавливать билборды религиозного содержания с изображением Владимира Зеленского. Один из них размещен в селе Судилков Хмельницкой области. На билборде – фото Зеленского, сердце в цветах национального флага, а также надпись: "Сильная страна – когда ее лидера поддерживает молитва", - говориться в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СПЖ.
По данным объединения, билборд размещен в центре населенного пункта на Аллее Славы.
При этом СПЖ отмечает, что во время инаугурационной речи Зеленский потребовал от чиновников забыть о практике развешивания в кабинетах своих портретов, мотивируя это отказом от культа личности.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
В Раде выступили с предложением к военкоматам по Зеленскому
23 февраля, 17:50
 
В миреУкраинаСШАХмельницкая областьВладимир ЗеленскийДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала