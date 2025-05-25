https://ria.ru/20250525/zelenskiy-2019013421.html

На Украине появились билборды с призывом поддержать Зеленского молитвой

На Украине появились билборды с призывом поддержать Зеленского молитвой - РИА Новости, 25.05.2025

На Украине появились билборды с призывом поддержать Зеленского молитвой

На Украине начали появляться билборды с изображением Владимира Зеленского с призывом поддержать его молитвой, сообщает Союз православных журналистов (СПЖ). РИА Новости, 25.05.2025

2025-05-25T21:17:00+03:00

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2025-05-25T21:17:00+03:00

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. На Украине начали появляться билборды с изображением Владимира Зеленского с призывом поддержать его молитвой, сообщает Союз православных журналистов (СПЖ). Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны. Президент США Дональд Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов" и заявил, что рейтинг Зеленского опустился до 4%. "На Украине стали устанавливать билборды религиозного содержания с изображением Владимира Зеленского. Один из них размещен в селе Судилков Хмельницкой области. На билборде – фото Зеленского, сердце в цветах национального флага, а также надпись: "Сильная страна – когда ее лидера поддерживает молитва", - говориться в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СПЖ. По данным объединения, билборд размещен в центре населенного пункта на Аллее Славы. При этом СПЖ отмечает, что во время инаугурационной речи Зеленский потребовал от чиновников забыть о практике развешивания в кабинетах своих портретов, мотивируя это отказом от культа личности.

https://ria.ru/20250223/ukraine-2001146049.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, сша, хмельницкая область, владимир зеленский, дональд трамп