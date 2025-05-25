Зеленский ввел санкции против десяти физических лиц
Зеленский ввел санкции против 10 физлиц, в их числе помощник главы Чечни Дудаев
© AP Photo / TETIANA DZHAFAROVAВладимир Зеленский
© AP Photo / TETIANA DZHAFAROVA
Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский подписал указы о применение санкций против 10 физических лиц, среди которых помощник главы Чечни Рамзана Кадырова Ахмед Дудаев, сын бывшего главы "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева Александр и экс-депутат Рады Игорь Мосийчук.
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"Поддержать внесенные Службой безопасности Украины предложения по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций). Применить персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) к: физическим лицам и юридическим лицам согласно приложениям", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте офиса Зеленского.
Из опубликованных в дополнение к указам санкционных списков следует, что санкции вводятся "бессрочно, сроком на 10 лет".
В санкционных списках указаны сын бывшего главы "Мотор Сич" Александр Богуслаев, бывший депутат Рады Игорь Мосийчук, глава "Дорожного контроля" Ростислав Шапошников, помощник Кадырова Ахмед Дудаев, а также владельцы казино PIN-UP Дмитрий Пунин, Иван Банников, Александр Матяшов.
В санкционных указах упоминаются девять предприятий из Украины, Кипра и Нидерландов. Среди компаний указана кипрская компания, владеющая 50% акций Guruflow Team Ltd, управляющей структурой онлайн-казино PIN-UP
Санкции введены сроком "на 10 лет, бессрочно", предусматривают блокировку активов, ограничение торговых операций (полное прекращение), предотвращение выведения капиталов за пределы Украины, запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности, остановку выполнения экономических и финансовых обязательств, запрет передачи технологий и прав на объекты права интеллектуальной собственности.
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