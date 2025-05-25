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"Надо остановить": на Западе сделали заявление после ударов российских БПЛА
"Надо остановить": на Западе сделали заявление после ударов российских БПЛА - РИА Новости, 25.05.2025
"Надо остановить": на Западе сделали заявление после ударов российских БПЛА
Недавние успехи российских беспилотников приближают поражение Украины и показывают неспособность Запада поставлять достаточное количество систем... РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T04:02:00+03:00
2025-05-25T04:02:00+03:00
2025-05-25T10:41:00+03:00
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Недавние успехи российских беспилотников приближают поражение Украины и показывают неспособность Запада поставлять достаточное количество систем противовоздушной обороны, такое мнение высказал отставной американский подполковник Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала."Мы (американцы. — Прим. ред.) видим, что не можем содержать украинскую армию. <...> Мы даже не можем дать им достаточно снаряжения и возможность иметь хорошие системы ПВО", — сказал он.По его словам, страны НАТО пытаются безрезультатно "пугать" Россию, забыв о эффективности российских беспилотников и серьезных проблемах с украинскими системами противовоздушной обороны."И если у нас (Запада. — Прим. ред.) недостаточно систем ПВО, чтобы защитить себя и передать их Украине, а ее возможности сокращаются, <…> то это надо остановить", — сказал он.Вчера депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале заявил, что Владимир Зеленский совершает государственные и военные преступления против населения Украины, устраивая "суицидальные шоу" в виде запусков беспилотников по территории России.По его словам, каждая атака приближает Украину к катастрофе, а Зеленскому нужен не выход, а катастрофа.
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в мире, украина, россия, владимир зеленский, дэниел дэвис, артем дмитрук, нато, верховная рада украины
В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Дэниел Дэвис, Артем Дмитрук, НАТО, Верховная Рада Украины
"Надо остановить": на Западе сделали заявление после ударов российских БПЛА
Подполковник Дэвис: успехи российских БПЛА приближают поражение Украины
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости.
Недавние успехи российских беспилотников приближают поражение Украины и показывают неспособность Запада поставлять достаточное количество систем противовоздушной обороны, такое мнение высказал отставной американский подполковник Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала
.
"Мы (американцы. — Прим. ред.) видим, что не можем содержать украинскую армию. <...> Мы даже не можем дать им достаточно снаряжения и возможность иметь хорошие системы ПВО", — сказал он.
По его словам, страны НАТО пытаются безрезультатно "пугать" Россию, забыв о эффективности российских беспилотников и серьезных проблемах с украинскими системами противовоздушной обороны.
"И если у нас (Запада. — Прим. ред.) недостаточно систем ПВО, чтобы защитить себя и передать их Украине, а ее возможности сокращаются, <…> то это надо остановить", — сказал он.
Вчера депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале заявил, что Владимир Зеленский совершает государственные и военные преступления против населения Украины, устраивая "суицидальные шоу" в виде запусков беспилотников по территории России.
По его словам, каждая атака приближает Украину к катастрофе, а Зеленскому нужен не выход, а катастрофа.