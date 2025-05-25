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"Надо остановить": на Западе сделали заявление после ударов российских БПЛА - РИА Новости, 25.05.2025
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04:02 25.05.2025 (обновлено: 10:41 25.05.2025)
https://ria.ru/20250525/zapad-2018930237.html
"Надо остановить": на Западе сделали заявление после ударов российских БПЛА
"Надо остановить": на Западе сделали заявление после ударов российских БПЛА - РИА Новости, 25.05.2025
"Надо остановить": на Западе сделали заявление после ударов российских БПЛА
Недавние успехи российских беспилотников приближают поражение Украины и показывают неспособность Запада поставлять достаточное количество систем... РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T04:02:00+03:00
2025-05-25T10:41:00+03:00
в мире
украина
россия
владимир зеленский
дэниел дэвис
артем дмитрук
нато
верховная рада украины
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Недавние успехи российских беспилотников приближают поражение Украины и показывают неспособность Запада поставлять достаточное количество систем противовоздушной обороны, такое мнение высказал отставной американский подполковник Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала."Мы (американцы. — Прим. ред.) видим, что не можем содержать украинскую армию. &lt;...&gt; Мы даже не можем дать им достаточно снаряжения и возможность иметь хорошие системы ПВО", — сказал он.По его словам, страны НАТО пытаются безрезультатно "пугать" Россию, забыв о эффективности российских беспилотников и серьезных проблемах с украинскими системами противовоздушной обороны."И если у нас (Запада. — Прим. ред.) недостаточно систем ПВО, чтобы защитить себя и передать их Украине, а ее возможности сокращаются, &lt;…&gt; то это надо остановить", — сказал он.Вчера депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале заявил, что Владимир Зеленский совершает государственные и военные преступления против населения Украины, устраивая "суицидальные шоу" в виде запусков беспилотников по территории России.По его словам, каждая атака приближает Украину к катастрофе, а Зеленскому нужен не выход, а катастрофа.
https://ria.ru/20250523/mid-2018757683.html
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в мире, украина, россия, владимир зеленский, дэниел дэвис, артем дмитрук, нато, верховная рада украины
В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Дэниел Дэвис, Артем Дмитрук, НАТО, Верховная Рада Украины
"Надо остановить": на Западе сделали заявление после ударов российских БПЛА

Подполковник Дэвис: успехи российских БПЛА приближают поражение Украины

© AP Photo / Efrem LukatskyДрон "Герань-2" в небе Украины
Дрон Герань-2 в небе Украины - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Дрон "Герань-2" в небе Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Недавние успехи российских беспилотников приближают поражение Украины и показывают неспособность Запада поставлять достаточное количество систем противовоздушной обороны, такое мнение высказал отставной американский подполковник Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала.
"Мы (американцы. — Прим. ред.) видим, что не можем содержать украинскую армию. <...> Мы даже не можем дать им достаточно снаряжения и возможность иметь хорошие системы ПВО", — сказал он.
МИД России - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
Украина хочет сорвать переговоры с Россией атаками БПЛА, заявил МИД
23 мая, 18:44
По его словам, страны НАТО пытаются безрезультатно "пугать" Россию, забыв о эффективности российских беспилотников и серьезных проблемах с украинскими системами противовоздушной обороны.
"И если у нас (Запада. — Прим. ред.) недостаточно систем ПВО, чтобы защитить себя и передать их Украине, а ее возможности сокращаются, <…> то это надо остановить", — сказал он.
Вчера депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале заявил, что Владимир Зеленский совершает государственные и военные преступления против населения Украины, устраивая "суицидальные шоу" в виде запусков беспилотников по территории России.
По его словам, каждая атака приближает Украину к катастрофе, а Зеленскому нужен не выход, а катастрофа.
Николай Волобуев - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
Пострадавшего от БПЛА главу курского района успешно прооперировали в ЦИТО
23 мая, 15:35
 
В миреУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийДэниел ДэвисАртем ДмитрукНАТОВерховная Рада Украины
 
 
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