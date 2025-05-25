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Японский SoftBank предложил создать совместный инвестфонд с США, пишут СМИ - РИА Новости, 25.05.2025
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16:11 25.05.2025
https://ria.ru/20250525/yaponiya-2018982061.html
Японский SoftBank предложил создать совместный инвестфонд с США, пишут СМИ
Японский SoftBank предложил создать совместный инвестфонд с США, пишут СМИ - РИА Новости, 25.05.2025
Японский SoftBank предложил создать совместный инвестфонд с США, пишут СМИ
Глава японской технологической компании SoftBank Group Масаёси Сон предложил создать совместный японо-американский инвестиционный фонд, начальный капитал... РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T16:11:00+03:00
2025-05-25T16:11:00+03:00
технологии
сша
япония
вашингтон (штат)
скотт бессент
дональд трамп
softbank
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Глава японской технологической компании SoftBank Group Масаёси Сон предложил создать совместный японо-американский инвестиционный фонд, начальный капитал которого может составить 300 миллиардов долларов, сообщает газета Financial Times со ссылкой на три информированных источника. Как пишет газета, возможность создания такого фонда обсуждалась "на высшем политическом уровне" в Вашингтоне и Токио. По данным собеседников издания, основатель SoftBank обсуждал эти планы с главой минфина США Скоттом Бессентом и другими высокопоставленными чиновниками Японии и Соединенных Штатов. "Основатель SoftBank Масаёси Сон обдумывает создание совместного суверенного инвестиционного фонда между Японией и США для масштабных вложений в технологии и инфраструктуру в Штатах... Для реализации инвестиционных целей фонд должен быть "огромным" - с начальным капиталом, возможно, в 300 миллиардов долларов и значительным использованием заемных средств", - говорится в материале Financial Times. Издание отмечает, что, согласно планам, совладельцами и операторами фонда станут министерства финансов США и Японии, у каждой стороны будет "значительная доля". Затем фонд будет открыт для ряда партнеров-инвесторов и, возможно, для остальных американцев и японцев. "Бессент ищет источники дохода для казначейства, которые не предусматривают повышение налогов. ... Он хочет чего-то, что может стать образцом для новой суверенной финансовой архитектуры, в то время как Япония хочет должным образом управляемого соглашения, которое защитит страну от спонтанных решений политики Овального кабинета", - такое мнение выразил газете неназванный источник, знакомый с информацией по фонду. Ранее SoftBank выступил одним из создателей компании Stargate, которая, по словам президента США Дональда Трампа, инвестирует минимум 500 миллиардов долларов в инфраструктуру искусственного интеллекта (ИИ). Также SoftBank заключил партнерство с OpеnAI, в рамках которого компании создают совместное предприятие для развертывания корпоративной платформы на базе ИИ, а SoftBank будет инвестировать в OpenAI 3 миллиарда долларов ежегодно.
https://ria.ru/20250525/strelba-2018927826.html
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сша
япония
вашингтон (штат)
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технологии, сша, япония, вашингтон (штат), скотт бессент, дональд трамп, softbank
Технологии, США, Япония, Вашингтон (штат), Скотт Бессент, Дональд Трамп, SoftBank
Японский SoftBank предложил создать совместный инвестфонд с США, пишут СМИ

FT: глава SoftBank предложил создать совместный с США инвестиционный фонд

© AP Photo / Eugene HoshikoФлаг Японии
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Флаг Японии. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Глава японской технологической компании SoftBank Group Масаёси Сон предложил создать совместный японо-американский инвестиционный фонд, начальный капитал которого может составить 300 миллиардов долларов, сообщает газета Financial Times со ссылкой на три информированных источника.
Как пишет газета, возможность создания такого фонда обсуждалась "на высшем политическом уровне" в Вашингтоне и Токио. По данным собеседников издания, основатель SoftBank обсуждал эти планы с главой минфина США Скоттом Бессентом и другими высокопоставленными чиновниками Японии и Соединенных Штатов.
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"Основатель SoftBank Масаёси Сон обдумывает создание совместного суверенного инвестиционного фонда между Японией и США для масштабных вложений в технологии и инфраструктуру в Штатах... Для реализации инвестиционных целей фонд должен быть "огромным" - с начальным капиталом, возможно, в 300 миллиардов долларов и значительным использованием заемных средств", - говорится в материале Financial Times.
Издание отмечает, что, согласно планам, совладельцами и операторами фонда станут министерства финансов США и Японии, у каждой стороны будет "значительная доля". Затем фонд будет открыт для ряда партнеров-инвесторов и, возможно, для остальных американцев и японцев.
"Бессент ищет источники дохода для казначейства, которые не предусматривают повышение налогов. ... Он хочет чего-то, что может стать образцом для новой суверенной финансовой архитектуры, в то время как Япония хочет должным образом управляемого соглашения, которое защитит страну от спонтанных решений политики Овального кабинета", - такое мнение выразил газете неназванный источник, знакомый с информацией по фонду.
Ранее SoftBank выступил одним из создателей компании Stargate, которая, по словам президента США Дональда Трампа, инвестирует минимум 500 миллиардов долларов в инфраструктуру искусственного интеллекта (ИИ). Также SoftBank заключил партнерство с OpеnAI, в рамках которого компании создают совместное предприятие для развертывания корпоративной платформы на базе ИИ, а SoftBank будет инвестировать в OpenAI 3 миллиарда долларов ежегодно.
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