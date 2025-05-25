https://ria.ru/20250525/vzryv-2019012394.html

В Белгородской области поезд наехал на взрывное устройство

В Белгородской области поезд наехал на взрывное устройство - РИА Новости, 25.05.2025

В Белгородской области поезд наехал на взрывное устройство

В Белгородской области поезд наехал на взрывное устройство, произошел взрыв, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 25.05.2025

2025-05-25T21:05:00+03:00

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вячеслав гладков

белгородская область

происшествия

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. В Белгородской области поезд наехал на взрывное устройство, произошел взрыв, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале."По предварительной информации, железнодорожный состав наехал на взрывное устройство, заложенное под рельсами", — написал он.ЧП произошло в Новооскольском округе. Никто не пострадал. Контактная сеть железнодорожного пути получила повреждения.Движение поездов временно приостановлено. На месте работают все оперативные службы. В пресс-службе Юго-Восточной железной дороги сообщили РИА Новости, что сформировали оперативный штаб по ликвидации последствий взрыва. Восстановительные работы уже начали. Уточняется, что подвижный состав не сошел с рельсов. Задержаны поезда: пригородный №6715 Старый Оскол — Валуйки, пассажирский №392 Валуйки — Курск.

https://ria.ru/20250520/belgorod-2018134674.html

https://ria.ru/20250525/vsu-2018952108.html

белгородская область

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вячеслав гладков, белгородская область, происшествия