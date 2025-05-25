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В Белгородской области поезд наехал на взрывное устройство - РИА Новости, 25.05.2025
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21:05 25.05.2025 (обновлено: 23:32 25.05.2025)
https://ria.ru/20250525/vzryv-2019012394.html
В Белгородской области поезд наехал на взрывное устройство
В Белгородской области поезд наехал на взрывное устройство - РИА Новости, 25.05.2025
В Белгородской области поезд наехал на взрывное устройство
В Белгородской области поезд наехал на взрывное устройство, произошел взрыв, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T21:05:00+03:00
2025-05-25T23:32:00+03:00
вячеслав гладков
белгородская область
происшествия
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. В Белгородской области поезд наехал на взрывное устройство, произошел взрыв, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале."По предварительной информации, железнодорожный состав наехал на взрывное устройство, заложенное под рельсами", — написал он.ЧП произошло в Новооскольском округе. Никто не пострадал. Контактная сеть железнодорожного пути получила повреждения.Движение поездов временно приостановлено. На месте работают все оперативные службы. В пресс-службе Юго-Восточной железной дороги сообщили РИА Новости, что сформировали оперативный штаб по ликвидации последствий взрыва. Восстановительные работы уже начали. Уточняется, что подвижный состав не сошел с рельсов. Задержаны поезда: пригородный №6715 Старый Оскол — Валуйки, пассажирский №392 Валуйки — Курск.
https://ria.ru/20250520/belgorod-2018134674.html
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вячеслав гладков, белгородская область, происшествия
Вячеслав Гладков, Белгородская область, Происшествия

В Белгородской области поезд наехал на взрывное устройство

© Фото : соцсетиВзрыв на железной дороге в Белгородской области. 25 мая 2025
Взрыв на железной дороге в Белгородской области. 25 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
© Фото : соцсети
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. В Белгородской области поезд наехал на взрывное устройство, произошел взрыв, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«
"По предварительной информации, железнодорожный состав наехал на взрывное устройство, заложенное под рельсами", — написал он.
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ЧП произошло в Новооскольском округе. Никто не пострадал. Контактная сеть железнодорожного пути получила повреждения.
Движение поездов временно приостановлено. На месте работают все оперативные службы.
В пресс-службе Юго-Восточной железной дороги сообщили РИА Новости, что сформировали оперативный штаб по ликвидации последствий взрыва. Восстановительные работы уже начали. Уточняется, что подвижный состав не сошел с рельсов.
Задержаны поезда: пригородный №6715 Старый Оскол — Валуйки, пассажирский №392 Валуйки — Курск.
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