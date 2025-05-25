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В Белгородской области поезд наехал на взрывное устройство
В Белгородской области поезд наехал на взрывное устройство - РИА Новости, 25.05.2025
В Белгородской области поезд наехал на взрывное устройство
В Белгородской области поезд наехал на взрывное устройство, произошел взрыв, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T21:05:00+03:00
2025-05-25T21:05:00+03:00
2025-05-25T23:32:00+03:00
вячеслав гладков
белгородская область
происшествия
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. В Белгородской области поезд наехал на взрывное устройство, произошел взрыв, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале."По предварительной информации, железнодорожный состав наехал на взрывное устройство, заложенное под рельсами", — написал он.ЧП произошло в Новооскольском округе. Никто не пострадал. Контактная сеть железнодорожного пути получила повреждения.Движение поездов временно приостановлено. На месте работают все оперативные службы. В пресс-службе Юго-Восточной железной дороги сообщили РИА Новости, что сформировали оперативный штаб по ликвидации последствий взрыва. Восстановительные работы уже начали. Уточняется, что подвижный состав не сошел с рельсов. Задержаны поезда: пригородный №6715 Старый Оскол — Валуйки, пассажирский №392 Валуйки — Курск.
https://ria.ru/20250520/belgorod-2018134674.html
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вячеслав гладков, белгородская область, происшествия
Вячеслав Гладков, Белгородская область, Происшествия