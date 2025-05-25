https://ria.ru/20250525/vsu-2019013951.html
Штурмовик рассказал, как ВСУ готовили линию обороны в Романовке
Штурмовик рассказал, как ВСУ готовили линию обороны в Романовке - РИА Новости, 25.05.2025
Штурмовик рассказал, как ВСУ готовили линию обороны в Романовке
Украинские военные при подготовке линии обороны в населенном пункте Романовка в ДНР использовали технику НАТО, рассказал РИА Новости командир штурмовой роты... РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T21:25:00+03:00
2025-05-25T21:25:00+03:00
2025-05-25T21:25:00+03:00
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ДОНЕЦК, 25 мая - РИА Новости. Украинские военные при подготовке линии обороны в населенном пункте Романовка в ДНР использовали технику НАТО, рассказал РИА Новости командир штурмовой роты 68-го гвардейского танкового полка "Южной" группировки войск с позывным "Ваня". "Командованием была поставлена задача взять населенный пункт Романовка, который является ключевым этапом для наступления на Константиновку, Славянск, Краматорск, где засели наиболее боеспособные и мотивированные части ВСУ и нацбатов. На этом направлении еще с 2014 года противник активно окапывался, создавал дзоты, доты, капониры, в которых размещал как легкобронированную технику, так и тяжелые минометы калибра 120 миллиметров. Линия обороны была подготовлена. Если мы "птичку" (дрон - ред.) сверху поднимем, то там все это будет конкретно видно, что противник применял специальные инженерные машины натовского производства, создавал линию окопов для того, чтобы максимально задержать наше продвижение", – рассказал "Ваня". В воскресенье Минобороны России сообщало, что в результате активных действий подразделений "Южной" группировки войск освобожден населенный пункт Романовка Донецкой Народной Республики.
https://ria.ru/20250525/svo-2019001090.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, константиновка, славянск, нато, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
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Штурмовик рассказал, как ВСУ готовили линию обороны в Романовке
ВСУ применяли натовскую технику для подготовки линии обороны в Романовке в ДНР