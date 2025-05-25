Рейтинг@Mail.ru
Штурмовик рассказал, как ВСУ готовили линию обороны в Романовке - РИА Новости, 25.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:25 25.05.2025
https://ria.ru/20250525/vsu-2019013951.html
Штурмовик рассказал, как ВСУ готовили линию обороны в Романовке
Штурмовик рассказал, как ВСУ готовили линию обороны в Романовке - РИА Новости, 25.05.2025
Штурмовик рассказал, как ВСУ готовили линию обороны в Романовке
Украинские военные при подготовке линии обороны в населенном пункте Романовка в ДНР использовали технику НАТО, рассказал РИА Новости командир штурмовой роты... РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T21:25:00+03:00
2025-05-25T21:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
константиновка
славянск
нато
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014423718_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_b43a44b49e324d397a63d8799193dc56.jpg
ДОНЕЦК, 25 мая - РИА Новости. Украинские военные при подготовке линии обороны в населенном пункте Романовка в ДНР использовали технику НАТО, рассказал РИА Новости командир штурмовой роты 68-го гвардейского танкового полка "Южной" группировки войск с позывным "Ваня". "Командованием была поставлена задача взять населенный пункт Романовка, который является ключевым этапом для наступления на Константиновку, Славянск, Краматорск, где засели наиболее боеспособные и мотивированные части ВСУ и нацбатов. На этом направлении еще с 2014 года противник активно окапывался, создавал дзоты, доты, капониры, в которых размещал как легкобронированную технику, так и тяжелые минометы калибра 120 миллиметров. Линия обороны была подготовлена. Если мы "птичку" (дрон - ред.) сверху поднимем, то там все это будет конкретно видно, что противник применял специальные инженерные машины натовского производства, создавал линию окопов для того, чтобы максимально задержать наше продвижение", – рассказал "Ваня". В воскресенье Минобороны России сообщало, что в результате активных действий подразделений "Южной" группировки войск освобожден населенный пункт Романовка Донецкой Народной Республики.
https://ria.ru/20250525/svo-2019001090.html
донецкая народная республика
константиновка
славянск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014423718_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_f8b108ddf41350bcfd270a16a22d6c95.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецкая народная республика, константиновка, славянск, нато, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Константиновка, Славянск, НАТО, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Штурмовик рассказал, как ВСУ готовили линию обороны в Романовке

ВСУ применяли натовскую технику для подготовки линии обороны в Романовке в ДНР

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 25 мая - РИА Новости. Украинские военные при подготовке линии обороны в населенном пункте Романовка в ДНР использовали технику НАТО, рассказал РИА Новости командир штурмовой роты 68-го гвардейского танкового полка "Южной" группировки войск с позывным "Ваня".
«
"Командованием была поставлена задача взять населенный пункт Романовка, который является ключевым этапом для наступления на Константиновку, Славянск, Краматорск, где засели наиболее боеспособные и мотивированные части ВСУ и нацбатов. На этом направлении еще с 2014 года противник активно окапывался, создавал дзоты, доты, капониры, в которых размещал как легкобронированную технику, так и тяжелые минометы калибра 120 миллиметров. Линия обороны была подготовлена. Если мы "птичку" (дрон - ред.) сверху поднимем, то там все это будет конкретно видно, что противник применял специальные инженерные машины натовского производства, создавал линию окопов для того, чтобы максимально задержать наше продвижение", – рассказал "Ваня".
В воскресенье Минобороны России сообщало, что в результате активных действий подразделений "Южной" группировки войск освобожден населенный пункт Романовка Донецкой Народной Республики.
Штурмовые подразделения ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
Российские войска освободили Романовку в ДНР за два дня
Вчера, 19:04
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаКонстантиновкаСлавянскНАТОВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала