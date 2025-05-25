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Военнослужащие, возвращенные из украинского плена, прибыли в Подмосковье
Военнослужащие, возвращенные из украинского плена, прибыли в Подмосковье - РИА Новости, 25.05.2025
Военнослужащие, возвращенные из украинского плена, прибыли в Подмосковье
Самолеты с российскими военными, вернувшимися из украинского плена, приземлились в Подмосковье, сообщил телеканал "Звезда". РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T19:39:00+03:00
2025-05-25T19:39:00+03:00
2025-05-25T19:59:00+03:00
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Самолеты с российскими военными, вернувшимися из украинского плена, приземлились в Подмосковье, сообщил телеканал "Звезда".На видео показаны военнослужащие, спускающиеся на летное поле.Сегодня прошел заключительный этап обмена пленными по формуле 1000 на 1000, в Россию вернули 303 бойца. Взамен Украине передали столько же пленных ВСУ.Первый этап обмена состоялся в пятницу. В Россию вернулись 270 военнослужащих, а также 120 гражданских лиц, в том числе захваченных ВСУ мирных жителей Курской области. Украинской стороне передали 270 боевиков ВСУ и 120 гражданских. В субботу прошел второй этап — в Россию вернулись 307 военнослужащих, Киеву передали столько же украинских пленных.Всего за три дня, 23, 24 и 25 мая, из плена возвратили 880 российских военнослужащих и 120 мирных граждан.Договоренность об обмене в формате 1000 на 1000 человек была достигнута на первых за три года переговорах России и Украины.Встреча состоялась на прошлой неделе в Стамбуле по предложению президента Владимира Путина. Выдвигая эту инициативу, он не исключил, что стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня.
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Москва, Специальная военная операция на Украине, Россия, Московская область (Подмосковье), Стамбул, Вооруженные силы Украины, В мире, Украина, Владимир Путин
Военнослужащие, возвращенные из украинского плена, прибыли в Подмосковье
В Подмосковье сели самолеты с военнослужащими, вернувшимися из плена ВСУ