https://ria.ru/20250525/vsu-2019004707.html

Военнослужащие, возвращенные из украинского плена, прибыли в Подмосковье

Военнослужащие, возвращенные из украинского плена, прибыли в Подмосковье - РИА Новости, 25.05.2025

Военнослужащие, возвращенные из украинского плена, прибыли в Подмосковье

Самолеты с российскими военными, вернувшимися из украинского плена, приземлились в Подмосковье, сообщил телеканал "Звезда". РИА Новости, 25.05.2025

2025-05-25T19:39:00+03:00

2025-05-25T19:39:00+03:00

2025-05-25T19:59:00+03:00

москва

специальная военная операция на украине

россия

московская область (подмосковье)

стамбул

вооруженные силы украины

в мире

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/19/2018958712_0:0:1155:649_1920x0_80_0_0_737809e2e46615b31a6b92926a33e6c0.jpg

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Самолеты с российскими военными, вернувшимися из украинского плена, приземлились в Подмосковье, сообщил телеканал "Звезда".На видео показаны военнослужащие, спускающиеся на летное поле.Сегодня прошел заключительный этап обмена пленными по формуле 1000 на 1000, в Россию вернули 303 бойца. Взамен Украине передали столько же пленных ВСУ.Первый этап обмена состоялся в пятницу. В Россию вернулись 270 военнослужащих, а также 120 гражданских лиц, в том числе захваченных ВСУ мирных жителей Курской области. Украинской стороне передали 270 боевиков ВСУ и 120 гражданских. В субботу прошел второй этап — в Россию вернулись 307 военнослужащих, Киеву передали столько же украинских пленных.Всего за три дня, 23, 24 и 25 мая, из плена возвратили 880 российских военнослужащих и 120 мирных граждан.Договоренность об обмене в формате 1000 на 1000 человек была достигнута на первых за три года переговорах России и Украины.Встреча состоялась на прошлой неделе в Стамбуле по предложению президента Владимира Путина. Выдвигая эту инициативу, он не исключил, что стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня.

https://ria.ru/20250525/svo-2018964368.html

https://ria.ru/20250524/voennosluzhaschie-2018880153.html

москва

россия

московская область (подмосковье)

стамбул

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, россия, московская область (подмосковье), стамбул, вооруженные силы украины, в мире, украина, владимир путин