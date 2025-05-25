https://ria.ru/20250525/vsu-2018973526.html

Пленный солдат ВСУ рассказал, как сослуживцы пытались его убить

Пленный солдат ВСУ рассказал, как сослуживцы пытались его убить - РИА Новости, 25.05.2025

Пленный солдат ВСУ рассказал, как сослуживцы пытались его убить

Один из обменянных военнопленных ВСУ Сергей Колосовский рассказал РИА Новости, как сослуживцы открыли по нему огонь после сдачи в плен. РИА Новости, 25.05.2025

2025-05-25T14:59:00+03:00

2025-05-25T14:59:00+03:00

2025-05-25T14:59:00+03:00

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ДОНЕЦК, 25 мая - РИА Новости. Один из обменянных военнопленных ВСУ Сергей Колосовский рассказал РИА Новости, как сослуживцы открыли по нему огонь после сдачи в плен. Колосовский дал интервью агентству в мае, незадолго до обмена. В пятницу Минобороны РФ сообщило об обмене 270 военнослужащих на 270 пленных ВСУ и 120 гражданских лиц на 120 гражданских лиц. В субботу МО РФ сообщило об обмене по формуле 307 на 307 военных, а в воскресенье были возвращены еще 303 российских военнослужащих и переданы 303 пленных ВСУ. "Мы когда еще шли, обстрелы тоже были со стороны ВСУ. Когда нас взяли в плен, когда нас вели к позициям, то со стороны украинской армии проводился обстрел по нам. Минометный обстрел. Им все-равно на нас просто было", - сказал Колосовский. По его словам, когда группа пленных все же добралась вглубь российских позиций, им была оказана медицинская помощь. "Мы пришли к ним на позиции, сразу медпомощь оказали моментально. То есть даже не ожидали, насколько люди могут так относиться хорошо", - добавил он.

https://ria.ru/20250525/minoborony-2018962857.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Военнопленный солдат ВСУ о том, как сослуживцы открыли по нему огонь после сдачи в плен Один из обменянных военнопленных ВСУ Сергей Колосовский рассказал РИА Новости, как сослуживцы открыли по нему огонь после сдачи в плен 2025-05-25T14:59 true PT0M53S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, вооруженные силы украины