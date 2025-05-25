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Пленный солдат ВСУ рассказал, как сослуживцы пытались его убить
Пленный солдат ВСУ рассказал, как сослуживцы пытались его убить - РИА Новости, 25.05.2025
Пленный солдат ВСУ рассказал, как сослуживцы пытались его убить
Один из обменянных военнопленных ВСУ Сергей Колосовский рассказал РИА Новости, как сослуживцы открыли по нему огонь после сдачи в плен. РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T14:59:00+03:00
2025-05-25T14:59:00+03:00
2025-05-25T14:59:00+03:00
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ДОНЕЦК, 25 мая - РИА Новости. Один из обменянных военнопленных ВСУ Сергей Колосовский рассказал РИА Новости, как сослуживцы открыли по нему огонь после сдачи в плен. Колосовский дал интервью агентству в мае, незадолго до обмена. В пятницу Минобороны РФ сообщило об обмене 270 военнослужащих на 270 пленных ВСУ и 120 гражданских лиц на 120 гражданских лиц. В субботу МО РФ сообщило об обмене по формуле 307 на 307 военных, а в воскресенье были возвращены еще 303 российских военнослужащих и переданы 303 пленных ВСУ. "Мы когда еще шли, обстрелы тоже были со стороны ВСУ. Когда нас взяли в плен, когда нас вели к позициям, то со стороны украинской армии проводился обстрел по нам. Минометный обстрел. Им все-равно на нас просто было", - сказал Колосовский. По его словам, когда группа пленных все же добралась вглубь российских позиций, им была оказана медицинская помощь. "Мы пришли к ним на позиции, сразу медпомощь оказали моментально. То есть даже не ожидали, насколько люди могут так относиться хорошо", - добавил он.
https://ria.ru/20250525/minoborony-2018962857.html
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Военнопленный солдат ВСУ о том, как сослуживцы открыли по нему огонь после сдачи в плен
Один из обменянных военнопленных ВСУ Сергей Колосовский рассказал РИА Новости, как сослуживцы открыли по нему огонь после сдачи в плен
2025-05-25T14:59
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PT0M53S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Вооруженные силы Украины
Пленный солдат ВСУ рассказал, как сослуживцы пытались его убить
Военнослужащий ВСУ рассказал, как сослуживцы открыли огонь по сдавшимся в плен