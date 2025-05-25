https://ria.ru/20250525/vsu-2018952108.html

ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область 120 беспилотниками

ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область 120 беспилотниками - РИА Новости, 25.05.2025

ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область 120 беспилотниками

Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 11 районов Белгородской области 120 беспилотниками, пострадали пять человек, сообщил глава региона Вячеслав... РИА Новости, 25.05.2025

2025-05-25T11:16:00+03:00

2025-05-25T11:16:00+03:00

2025-05-25T11:16:00+03:00

белгородская область

шебекино

украина

вячеслав гладков

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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БЕЛГОРОД, 25 мая - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 11 районов Белгородской области 120 беспилотниками, пострадали пять человек, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По информации губернатора, за минувшие сутки 42 населенных пункта попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 80 снарядов и сбиты 75 беспилотников. За отчетный период различные повреждения выявлены в 9 частных домовладениях, социальном объекте, объекте связи, административном здании предприятия, сельхозпредприятии, пяти транспортных средствах, также повреждены два трактора. "В Белгородском районе по поселкам Октябрьский, Разумное, сёлам Беломестное, Бессоновка, Вергилевка, Веселая Лопань, Красное, Красный Хутор, Черемошное и Ясные Зори совершены атаки 17 беспилотников. В Борисовском районе сёла Беленькое, Зозули и Цаповка подверглись обстрелу с применением 2 боеприпасов и атакам 3 беспилотников. В селе Зозули при атаке беспилотника двое сотрудников МЧС получили ранения", - написал Гладков. Он добавил, что в Валуйском округе пять населенных пунктов атакованы 8 беспилотниками. В Волоконовском районе два хутора подверглись атакам 2 дронов. В Грайворонском округе по шести населенным пунктам выпущено 8 боеприпасов и совершены атаки 15 беспилотников. В Краснояружском районе 9 населенных пунктов подверглись обстрелам, в ходе которых выпущено 55 боеприпасов, и атакам 7 беспилотников. Над Губкинским, Новооскольским округами и Корочанским, Прохоровским районами системой ПВО сбит 31 беспилотник. "В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Маломихайловка, Мешковое, Муром, Новая Таволжанка, хуторам Марьино и Мухин выпущено 15 боеприпасов в ходе 3 обстрелов и нанесены удары 37 беспилотников, 29 из которых сбиты и подавлены. В городе Шебекино ранены три мирных жителя", - заявил губернатор. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20250525/bespilotnik-2018942819.html

https://ria.ru/20250225/vsu-2001408250.html

белгородская область

шебекино

украина

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Варвара Скокшина

белгородская область, шебекино, украина, вячеслав гладков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)