https://ria.ru/20250525/vsu-2018943039.html

При украинском обстреле Каховки пострадали пять человек

При украинском обстреле Каховки пострадали пять человек - РИА Новости, 25.05.2025

При украинском обстреле Каховки пострадали пять человек

Пять мирных жителей получили ранения в результате украинского обстрела города Каховка, всего в течение суток ствольная артиллерия ВСУ нанесла по населенным... РИА Новости, 25.05.2025

2025-05-25T09:40:00+03:00

2025-05-25T09:40:00+03:00

2025-05-25T09:40:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

каховка

днепр (город)

херсонская область

вооруженные силы украины

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ГЕНИЧЕСК, 25 мая - РИА Новости. Пять мирных жителей получили ранения в результате украинского обстрела города Каховка, всего в течение суток ствольная артиллерия ВСУ нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области 40 ударов, сообщили журналистам в экстренных службах. "Пять человек получили ранения в результате обстрела ВСУ в Каховке. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега 24 удара из ствольной артиллерии. Еще 16 обстрелов со стороны боевиков киевского режима произошли ночью", - сообщил представитель экстренных служб. За сутки под огонь ВСУ попали девять населенных пунктов области: Таврийск, Новая Каховка, Каиры, Большие Копани, Алешки, Каховка, Пролетарка, Новая Маячка, Корсунка.

https://ria.ru/20250522/obstrel-2018548056.html

каховка

днепр (город)

херсонская область

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в мире, каховка, днепр (город), херсонская область , вооруженные силы украины