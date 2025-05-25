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При украинском обстреле Каховки пострадали пять человек - РИА Новости, 25.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
09:40 25.05.2025
https://ria.ru/20250525/vsu-2018943039.html
При украинском обстреле Каховки пострадали пять человек
При украинском обстреле Каховки пострадали пять человек - РИА Новости, 25.05.2025
При украинском обстреле Каховки пострадали пять человек
Пять мирных жителей получили ранения в результате украинского обстрела города Каховка, всего в течение суток ствольная артиллерия ВСУ нанесла по населенным... РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T09:40:00+03:00
2025-05-25T09:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
каховка
днепр (город)
херсонская область
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК, 25 мая - РИА Новости. Пять мирных жителей получили ранения в результате украинского обстрела города Каховка, всего в течение суток ствольная артиллерия ВСУ нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области 40 ударов, сообщили журналистам в экстренных службах. "Пять человек получили ранения в результате обстрела ВСУ в Каховке. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега 24 удара из ствольной артиллерии. Еще 16 обстрелов со стороны боевиков киевского режима произошли ночью", - сообщил представитель экстренных служб. За сутки под огонь ВСУ попали девять населенных пунктов области: Таврийск, Новая Каховка, Каиры, Большие Копани, Алешки, Каховка, Пролетарка, Новая Маячка, Корсунка.
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каховка
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в мире, каховка, днепр (город), херсонская область , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Каховка, Днепр (город), Херсонская область , Вооруженные силы Украины
При украинском обстреле Каховки пострадали пять человек

ВСУ за сутки нанесли 40 ударов по Каховке, пять человек пострадали

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ГЕНИЧЕСК, 25 мая - РИА Новости. Пять мирных жителей получили ранения в результате украинского обстрела города Каховка, всего в течение суток ствольная артиллерия ВСУ нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области 40 ударов, сообщили журналистам в экстренных службах.
"Пять человек получили ранения в результате обстрела ВСУ в Каховке. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега 24 удара из ствольной артиллерии. Еще 16 обстрелов со стороны боевиков киевского режима произошли ночью", - сообщил представитель экстренных служб.
За сутки под огонь ВСУ попали девять населенных пунктов области: Таврийск, Новая Каховка, Каиры, Большие Копани, Алешки, Каховка, Пролетарка, Новая Маячка, Корсунка.
Последствия ракетного обстрела ВСУ Пантелеймоновки в ДНР. 22 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
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22 мая, 21:41
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКаховкаДнепр (город)Херсонская областьВооруженные силы Украины
 
 
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