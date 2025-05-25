https://ria.ru/20250525/vsu-2018938834.html

Боец рассказал о наемнике, ликвидированном при взятии Константинополя в ДНР

Боец рассказал о наемнике, ликвидированном при взятии Константинополя в ДНР - РИА Новости, 25.05.2025

Боец рассказал о наемнике, ликвидированном при взятии Константинополя в ДНР

Афроамериканский наемник в рядах ВСУ был ликвидирован при освобождении населенного пункта Константинополь в ДНР, рассказал РИА Новости командир... РИА Новости, 25.05.2025

2025-05-25T08:19:00+03:00

2025-05-25T08:19:00+03:00

2025-05-25T08:39:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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ДОНЕЦК, 25 мая - РИА Новости. Афроамериканский наемник в рядах ВСУ был ликвидирован при освобождении населенного пункта Константинополь в ДНР, рассказал РИА Новости командир ударно-тактического отделения группы "Дальневосточные ветра" 29-й Гвардейской общевойсковой армии группировки "Восток" с позывным "Фил". "Был один наемник явный такой. Это была совместная работа с нашими штурмовиками, когда Константинополь уже "забрали" (освободили – ред.). Где-то он там прятался в подвалах, и, получается, выбежал. Его наши разведчики заметили, мы по нему вылетели", – сказал "Фил". По его словам, врагу удавалось на протяжении десяти минут успешно уходить от преследования, перемещаясь по населенному пункту, но в итоге удар был нанесен рядом с его укрытием. "Его, получается, посекло (ранило осколками – ред.), и он выбежал на дорогу. Выбежал прямо на наших штурмовиков. Штурмовики его "добрали" (ликвидировали – ред.), и потом уже дрон-разведчик снимал это. Ну, это афроамериканец, у него винтовка SCAR-L, по-моему, бельгийская. Ну, не ожидали мы, что будут афроамериканцы", – добавил боец. Минобороны РФ 9 марта сообщало, что подразделения группировки войск "Восток" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Константинополь в ДНР.

https://ria.ru/20250524/sudno-2018868471.html

https://ria.ru/20250403/naemniki-2009057050.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)