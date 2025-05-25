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Боец рассказал о наемнике, ликвидированном при взятии Константинополя в ДНР - РИА Новости, 25.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:19 25.05.2025 (обновлено: 08:39 25.05.2025)
https://ria.ru/20250525/vsu-2018938834.html
Боец рассказал о наемнике, ликвидированном при взятии Константинополя в ДНР
Боец рассказал о наемнике, ликвидированном при взятии Константинополя в ДНР - РИА Новости, 25.05.2025
Боец рассказал о наемнике, ликвидированном при взятии Константинополя в ДНР
Афроамериканский наемник в рядах ВСУ был ликвидирован при освобождении населенного пункта Константинополь в ДНР, рассказал РИА Новости командир... РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T08:19:00+03:00
2025-05-25T08:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ДОНЕЦК, 25 мая - РИА Новости. Афроамериканский наемник в рядах ВСУ был ликвидирован при освобождении населенного пункта Константинополь в ДНР, рассказал РИА Новости командир ударно-тактического отделения группы "Дальневосточные ветра" 29-й Гвардейской общевойсковой армии группировки "Восток" с позывным "Фил". "Был один наемник явный такой. Это была совместная работа с нашими штурмовиками, когда Константинополь уже "забрали" (освободили – ред.). Где-то он там прятался в подвалах, и, получается, выбежал. Его наши разведчики заметили, мы по нему вылетели", – сказал "Фил". По его словам, врагу удавалось на протяжении десяти минут успешно уходить от преследования, перемещаясь по населенному пункту, но в итоге удар был нанесен рядом с его укрытием. "Его, получается, посекло (ранило осколками – ред.), и он выбежал на дорогу. Выбежал прямо на наших штурмовиков. Штурмовики его "добрали" (ликвидировали – ред.), и потом уже дрон-разведчик снимал это. Ну, это афроамериканец, у него винтовка SCAR-L, по-моему, бельгийская. Ну, не ожидали мы, что будут афроамериканцы", – добавил боец. Минобороны РФ 9 марта сообщало, что подразделения группировки войск "Восток" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Константинополь в ДНР.
https://ria.ru/20250524/sudno-2018868471.html
https://ria.ru/20250403/naemniki-2009057050.html
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Боец рассказал о наемнике, ликвидированном при взятии Константинополя в ДНР

При освобождении Константинополя в ДНР ликвидировали наемника-афроамериканца

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 25 мая - РИА Новости. Афроамериканский наемник в рядах ВСУ был ликвидирован при освобождении населенного пункта Константинополь в ДНР, рассказал РИА Новости командир ударно-тактического отделения группы "Дальневосточные ветра" 29-й Гвардейской общевойсковой армии группировки "Восток" с позывным "Фил".
"Был один наемник явный такой. Это была совместная работа с нашими штурмовиками, когда Константинополь уже "забрали" (освободили – ред.). Где-то он там прятался в подвалах, и, получается, выбежал. Его наши разведчики заметили, мы по нему вылетели", – сказал "Фил".
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По его словам, врагу удавалось на протяжении десяти минут успешно уходить от преследования, перемещаясь по населенному пункту, но в итоге удар был нанесен рядом с его укрытием.
"Его, получается, посекло (ранило осколками – ред.), и он выбежал на дорогу. Выбежал прямо на наших штурмовиков. Штурмовики его "добрали" (ликвидировали – ред.), и потом уже дрон-разведчик снимал это. Ну, это афроамериканец, у него винтовка SCAR-L, по-моему, бельгийская. Ну, не ожидали мы, что будут афроамериканцы", – добавил боец.
Минобороны РФ 9 марта сообщало, что подразделения группировки войск "Восток" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Константинополь в ДНР.
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