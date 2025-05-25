https://ria.ru/20250525/vsu-2018937366.html
Моральный дух ВСУ ослабевает, сообщила FT
Моральный дух ВСУ ослабевает, сообщила FT - РИА Новости, 25.05.2025
Моральный дух ВСУ ослабевает, сообщила FT
Моральный дух ВСУ ослабевает, среди солдат распространяется чувство усталости и разочарования, пишет газета Financial Times со ссылкой на украинских военных. РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T07:53:00+03:00
2025-05-25T07:53:00+03:00
2025-05-25T07:56:00+03:00
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Моральный дух ВСУ ослабевает, среди солдат распространяется чувство усталости и разочарования, пишет газета Financial Times со ссылкой на украинских военных. "Чувство усталости и разочарования распространяется в рядах (ВСУ - ред.) как среди опытных офицеров, так и среди недавно мобилизованных военнослужащих, моральный дух ослабевает, растет ощущение, что нет четкого плана по окончанию войны, а жизни жертвуются впустую", - говорится в материале издания. Заместитель командира штурмового подразделения, воюющего под Покровском (украинское название Красноармейска) в ДНР, заявил, что войска измотаны. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Переговоры между РФ и Украиной ожидались 15 мая. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако контактов между представителями двух стран в тот день не было. Состоявшиеся 16 мая переговоры продлились почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
https://ria.ru/20250525/vsu-2018934209.html
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россия, украина, стамбул, владимир путин, владимир мединский, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Стамбул, Владимир Путин, Владимир Мединский, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Моральный дух ВСУ ослабевает, сообщила FT
FT: моральный дух ВСУ ослабевает, среди солдат распространяется разочарование
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости.
Моральный дух ВСУ ослабевает, среди солдат распространяется чувство усталости и разочарования, пишет газета Financial Times
со ссылкой на украинских военных.
"Чувство усталости и разочарования распространяется в рядах (ВСУ - ред.) как среди опытных офицеров, так и среди недавно мобилизованных военнослужащих, моральный дух ослабевает, растет ощущение, что нет четкого плана по окончанию войны, а жизни жертвуются впустую", - говорится в материале издания.
Заместитель командира штурмового подразделения, воюющего под Покровском (украинское название Красноармейска) в ДНР, заявил, что войска измотаны.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Переговоры между РФ и Украиной ожидались 15 мая. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако контактов между представителями двух стран в тот день не было.
Состоявшиеся 16 мая переговоры продлились почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.