https://ria.ru/20250525/vsu-2018937366.html

Моральный дух ВСУ ослабевает, сообщила FT

Моральный дух ВСУ ослабевает, сообщила FT - РИА Новости, 25.05.2025

Моральный дух ВСУ ослабевает, сообщила FT

Моральный дух ВСУ ослабевает, среди солдат распространяется чувство усталости и разочарования, пишет газета Financial Times со ссылкой на украинских военных. РИА Новости, 25.05.2025

2025-05-25T07:53:00+03:00

2025-05-25T07:53:00+03:00

2025-05-25T07:56:00+03:00

специальная военная операция на украине

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украина

стамбул

владимир путин

владимир мединский

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Моральный дух ВСУ ослабевает, среди солдат распространяется чувство усталости и разочарования, пишет газета Financial Times со ссылкой на украинских военных. "Чувство усталости и разочарования распространяется в рядах (ВСУ - ред.) как среди опытных офицеров, так и среди недавно мобилизованных военнослужащих, моральный дух ослабевает, растет ощущение, что нет четкого плана по окончанию войны, а жизни жертвуются впустую", - говорится в материале издания. Заместитель командира штурмового подразделения, воюющего под Покровском (украинское название Красноармейска) в ДНР, заявил, что войска измотаны. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Переговоры между РФ и Украиной ожидались 15 мая. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако контактов между представителями двух стран в тот день не было. Состоявшиеся 16 мая переговоры продлились почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.

https://ria.ru/20250525/vsu-2018934209.html

https://ria.ru/20250525/spetsoperatsiya-2018931003.html

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россия, украина, стамбул, владимир путин, владимир мединский, дмитрий песков, вооруженные силы украины