https://ria.ru/20250525/vsu-2018935721.html

СМИ: ВСУ начали использовать на передовой старые рыболовные сети

СМИ: ВСУ начали использовать на передовой старые рыболовные сети - РИА Новости, 25.05.2025

СМИ: ВСУ начали использовать на передовой старые рыболовные сети

Старые рыболовные сети, переданные Киеву Швецией и Данией, теперь используются ВСУ в качестве средства защиты от российских БПЛА, передает финский... РИА Новости, 25.05.2025

2025-05-25T07:15:00+03:00

2025-05-25T07:15:00+03:00

2025-05-25T07:15:00+03:00

в мире

киев

дания

швеция

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007696284_0:0:6023:3388_1920x0_80_0_0_7e3a611437a925fcbc9ae9a4ef9dec97.jpg

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Старые рыболовные сети, переданные Киеву Швецией и Данией, теперь используются ВСУ в качестве средства защиты от российских БПЛА, передает финский телерадиовещатель Yle."Украина, похоже, нашла способ <…> использовать бывшие в употреблении рыболовные сети, подаренные шведами и датчанами, (Для защиты от БПЛА — Прим. Ред.)", — говорится в материале.Как сообщает издание Business Insider, Дания поставила Украине рыболовные сети на сумму 2,5 миллиона евро. Большинство сетей стали бесполезными для датских рыбаков, когда Лондон запретил им ловить рыбу в британских территориальных водах.По материалам издания, поставкой старых рыболовных сетей занимались и гражданские лица.Вчера британская газета The Times сообщила, что Россия обогнала Киев в производстве и использовании FPV-беспилотников средней дальности и их оптоволоконных модификаций, изменивших облик всей линии фронта.В свою очередь, американская газета The Washington Post отметила, что российские войска используют беспилотники для уничтожения украинской техники и контроля ключевых логистических маршрутов, что способствовало "недавнему болезненному отступлению ВСУ" из Курской области.

https://ria.ru/20250525/zapad-2018930237.html

https://ria.ru/20250525/minoborony-2018931379.html

киев

дания

швеция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киев, дания, швеция, вооруженные силы украины