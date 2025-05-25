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СМИ: ВСУ начали использовать на передовой старые рыболовные сети
СМИ: ВСУ начали использовать на передовой старые рыболовные сети - РИА Новости, 25.05.2025
СМИ: ВСУ начали использовать на передовой старые рыболовные сети
Старые рыболовные сети, переданные Киеву Швецией и Данией, теперь используются ВСУ в качестве средства защиты от российских БПЛА, передает финский... РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T07:15:00+03:00
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Старые рыболовные сети, переданные Киеву Швецией и Данией, теперь используются ВСУ в качестве средства защиты от российских БПЛА, передает финский телерадиовещатель Yle."Украина, похоже, нашла способ <…> использовать бывшие в употреблении рыболовные сети, подаренные шведами и датчанами, (Для защиты от БПЛА — Прим. Ред.)", — говорится в материале.Как сообщает издание Business Insider, Дания поставила Украине рыболовные сети на сумму 2,5 миллиона евро. Большинство сетей стали бесполезными для датских рыбаков, когда Лондон запретил им ловить рыбу в британских территориальных водах.По материалам издания, поставкой старых рыболовных сетей занимались и гражданские лица.Вчера британская газета The Times сообщила, что Россия обогнала Киев в производстве и использовании FPV-беспилотников средней дальности и их оптоволоконных модификаций, изменивших облик всей линии фронта.В свою очередь, американская газета The Washington Post отметила, что российские войска используют беспилотники для уничтожения украинской техники и контроля ключевых логистических маршрутов, что способствовало "недавнему болезненному отступлению ВСУ" из Курской области.
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в мире, киев, дания, швеция, вооруженные силы украины
В мире, Киев, Дания, Швеция, Вооруженные силы Украины
СМИ: ВСУ начали использовать на передовой старые рыболовные сети
Yle: ВСУ начали использовать рыболовные сети, подаренные Швецией и Финляндией