https://ria.ru/20250525/vsu-2018934209.html

Обменянный боевик ВСУ рассказал, как попал в плен

Обменянный боевик ВСУ рассказал, как попал в плен - РИА Новости, 25.05.2025

Обменянный боевик ВСУ рассказал, как попал в плен

Один из обменянных военнопленных ВСУ Сергей Гончаров еще до обмена рассказал РИА Новости, что успел пробыть на фронте всего полтора часа, после чего сразу попал РИА Новости, 25.05.2025

2025-05-25T06:19:00+03:00

2025-05-25T06:19:00+03:00

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специальная военная операция на украине

россия

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вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 25 мая - РИА Новости. Один из обменянных военнопленных ВСУ Сергей Гончаров еще до обмена рассказал РИА Новости, что успел пробыть на фронте всего полтора часа, после чего сразу попал в плен. "Пришла повестка. Сразу по местам комиссии было обследование, и призвали сразу же. После "учебки" нас распределили кого куда по бригадам. Нас привезли уже непосредственно туда (позиции на ЛБС, линии боевого соприкосновения - ред.)… На позициях пробыл часа полтора. Два дня я был в части, потом нас привезли (на ЛБС - ред.) уже, и в этот же день, когда нас привезли, через часа полтора-два я в плен попал", - сказал Гончаров. По его словам, в тот день он и его двое сослуживцев сразу после высадки на позиции попали в окружение российских военных. "Нас было трое со мной. Мы были в окопах, смотрели на позиции, слышали взрывы. Мы переговаривались, а потом к нам подкрались со спины с автоматами, сказали "сдавайтесь". Я не успел даже ничего понять - так все быстро произошло", - добавил он. В пятницу Минобороны РФ сообщило, что Россия вернула из украинского плена 270 военных, а также 120 гражданских лиц, в том числе захваченных ВСУ мирных жителей Курской области, взамен переданы 270 военнопленных ВСУ и 120 гражданских лиц. В субботу МО РФ сообщало о возвращении из украинского плена новой партии российских военных в количестве 307 человек. Взамен переданы 307 военнопленных ВСУ.

https://ria.ru/20250524/vsu-2018810064.html

https://ria.ru/20250524/soldaty-2018808032.html

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Военнопленных ВСУ Сергей Гончаров успел пробыть на фронте всего 1,5 часа и попал в плен Один из обменянных военнопленных ВСУ Сергей Гончаров еще до обмена рассказал РИА Новости, что успел пробыть на фронте всего 1,5 часа и попал в плен. 2025-05-25T06:19 true PT1M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, курская область, вооруженные силы украины