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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Днепра"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Днепра" - РИА Новости, 25.05.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Днепра"
Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 90 боевиков ВСУ, четыре станции радиоэлектронной борьбы, пять складов боеприпасов и материальных... РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T12:47:00+03:00
2025-05-25T12:47:00+03:00
2025-05-25T12:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
херсонская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 90 боевиков ВСУ, четыре станции радиоэлектронной борьбы, пять складов боеприпасов и материальных средств, сообщило в воскресенье Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоандреевка, Малая Токмачка Запорожской области, Казацкое, Антоновка, Токаревка и Велетенское Херсонской области. Уничтожены до 90 военнослужащих, пять автомобилей, четыре станции радиоэлектронной борьбы, пять складов боеприпасов и материальных средств", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, херсонская область , вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Днепра"
Минобороны: силы группировки "Днепр" за сутки уничтожили до 90 боевиков ВСУ