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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Днепра"

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Днепра" - РИА Новости, 25.05.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Днепра"

Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 90 боевиков ВСУ, четыре станции радиоэлектронной борьбы, пять складов боеприпасов и материальных... РИА Новости, 25.05.2025

2025-05-25T12:47:00+03:00

2025-05-25T12:47:00+03:00

2025-05-25T12:47:00+03:00

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херсонская область

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министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 90 боевиков ВСУ, четыре станции радиоэлектронной борьбы, пять складов боеприпасов и материальных средств, сообщило в воскресенье Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоандреевка, Малая Токмачка Запорожской области, Казацкое, Антоновка, Токаревка и Велетенское Херсонской области. Уничтожены до 90 военнослужащих, пять автомобилей, четыре станции радиоэлектронной борьбы, пять складов боеприпасов и материальных средств", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

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Варвара Скокшина

запорожская область, херсонская область , вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)