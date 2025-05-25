https://ria.ru/20250525/voz-2019000040.html
ВОЗ поблагодарила Россию за поддержку проектов в Центральной Азии
ВОЗ поблагодарила Россию за поддержку проектов в Центральной Азии - РИА Новости, 25.05.2025
ВОЗ поблагодарила Россию за поддержку проектов в Центральной Азии
Глава Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге на полях 78-й Генеральной ассамблеи здравоохранения (ВАЗ) поблагодарил... РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T18:58:00+03:00
2025-05-25T18:58:00+03:00
2025-05-25T18:58:00+03:00
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ЖЕНЕВА, 25 мая - РИА Новости. Глава Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге на полях 78-й Генеральной ассамблеи здравоохранения (ВАЗ) поблагодарил замминистра здравоохранения России Олега Салагая за поддержку Россией проектов в области здравоохранения в Центральной Азии, сообщил он в соцсети X. "На ВАЗ-78 я встретился с Олегом Салагаем, замминистра здравоохранения России, чтобы обсудить усилия по возрождению Рабочей группы высокого уровня по ВИЧ - совместной платформы ВОЗ и министерства здравоохранения для улучшения эпиднадзора за ВИЧ, лечения, профилактики и предоставления услуг. Я поблагодарил Россию за ее поддержку проектов в области здравоохранения в Центральной Азии в рамках субрегиональной дорожной карты по охране здоровья и благополучия, особенно в области охраны здоровья матери и ребенка", - сказано в публикации. В Женеве с 19 по 27 мая проходит 78-я Всемирная ассамблея здравоохранения.
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центральная азия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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здоровье - общество, россия, центральная азия, женева (город), олег салагай, ханс клюге, воз
Здоровье - Общество, Россия, Центральная Азия, Женева (город), Олег Салагай, Ханс Клюге, ВОЗ
ВОЗ поблагодарила Россию за поддержку проектов в Центральной Азии
Глава Европейского бюро ВОЗ оценил поддержку Россией проектов в Центральной Азии