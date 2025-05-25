Госдума готовит законопроект о защите религиозных символов
Госдума готовит проект о защите религиозных символов основных вероисповеданий
Здание Государственной думы России . Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Законопроект, направленный на защиту религиозных символов основных традиционных вероисповеданий разрабатывается в Госдуме, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
"Готовим законодательную инициативу, направленную на защиту религиозных символов основных традиционных вероисповеданий, — об обязательном использовании их как неотъемлемой части изображений культовых зданий", - написал он.
Володин отметил, что проектом предлагается обязательно использовать религиозные символы как части изображений культовых зданий: в СМИ, интернете, при продаже товаров, выполнении работ или оказании услуг, в государственных, муниципальных символах, знаках, эмблемах, объявлениях, на вывесках, а также рекламе.
По словам председателя Госдумы, поступают обращения, что на афишах, уличных плакатах, упаковках товаров, страницах печатных изданий, сайтах "затирают" религиозные символы либо ретушируют их, искажая истинное значение. По его мнению, подобные факты вызывают возмущение.
"Такая норма должна способствовать защите прав верующих и уважительному отношению к традиционным духовным ценностям в нашей многоконфессиональной стране", - добавил Володин.
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